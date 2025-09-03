Cricket

Bhuvneshwar Kumar: 'कितीही चांगली कामगिरी केली, तरी...', भूवीने भारताच्या निवड समितीवर साधला निशाणा

Bhuvneshwar Kumar on Comeback in Team India: भुवनेश्वर कुमारने भारतीय संघातून तीन वर्षांपासून बाहेर आहे. त्यामुळे त्याच्या भवितव्यावर चर्चा होत असते, यावर आता त्याने भाष्य केले आहे.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भुवनेश्वर कुमार, भारतीय संघातून बाहेर असतानाही देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे.

  • त्याने निवड समितीवर निशाणा साधत, त्याचं लक्ष चांगली कामगिरी करण्यावर असल्याचं सांगितलं.

  • तो युपी टी२० लीगमध्ये लखनौ फालकॉन्सचा कर्णधार म्हणून खेळत आहे.

