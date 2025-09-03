Bhuvneshwar Kumar: 'कितीही चांगली कामगिरी केली, तरी...', भूवीने भारताच्या निवड समितीवर साधला निशाणा

भुवनेश्वर कुमार, भारतीय संघातून बाहेर असतानाही देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्याने निवड समितीवर निशाणा साधत, त्याचं लक्ष चांगली कामगिरी करण्यावर असल्याचं सांगितलं. तो युपी टी२० लीगमध्ये लखनौ फालकॉन्सचा कर्णधार म्हणून खेळत आहे..भारताचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय संघातून बाहेर आहे. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मात्र सक्रिय आहे. दरम्यान, तो भारतीय संघातून दूर असल्याने अनेकदा त्याच्या भवितव्याबाबत चर्चा होत असते. आता त्याने याबाबत भाष्य केले असून अजित आगरकर अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीवरही निशाणा साधला आहे..Bhuvneshwar Kumar hat-trick : RCB चे नशीब चमकले ! १०.७५ कोटी मोजलेल्या भुवनेश्वर कुमारने घेतली हॅटट्रिक; संघाला मिळवून दिला निर्णायक विजय.३५ वर्षीय भुवनेश्वर सध्या युपी टी२० लीगमध्ये खेळताना दिसत असून तो लखनौ फालकॉन्सचा कर्णधार आहे. त्याने भारतासाठी २०२२ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अखेरचा सामना खेळला आहे. त्याने दैनिक जागरनशी बोलताना त्याचं लक्ष केवळ चांगली कामगिरी करण्यावर असल्याचेही सांगितले. त्याला जेव्हा विचारण्यात आले की तो पुन्हा भारतासाठी कधी खेळताना दिसणार, त्यावेळी त्याने स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले की 'याचं उत्तर निवडकर्तेतच देतील.'.तो म्हणाला, 'माझं काम मैदानात १०० टक्के देण्यावर आहे आणि मी ते करत आहे. जर मला युपी लीगनंतर उत्तर प्रदेशसाठी मुश्ताक अली, रणजी किंवा विजय हजारे स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळाली, तर मी माझे तिथेही सर्वोत्तमच देईल.'भुवनेश्वने त्याचं काम चांगली कामगिरी करण्याचं असल्याचे सांगताना म्हटले की 'एक गोलंदाज म्हणून माझं लक्ष फिटनेसवर आणि गोलंदाजी करण्याच्या योग्य टप्प्यावर असते. पण तुम्ही कितीही चांगली कामगिरी केली, तरी कधी कधी नशीब तुम्हाला साथ देत नाही.'.दरम्यान, राजीव शुक्ला यांची बीसीसीआयचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड उत्तर प्रदेशमधील खेळाडूंना संधीची दारं उघडी करेल का, यावर प्रश्नावर भुवनेश्वरने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. त्याने म्हटले की 'तुमचा खेळ महत्त्वाचा आहे, जर कोणी सातत्याने चांगली कामगिरी करत असेल, तर त्याच्याकडे जास्तवेळ दुर्लक्ष करता येत नाही. जरी संघात निवड झाली नाही, तरी १०० टक्के योगदान देण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. बाकी सर्व निवड समितीवर अवलंबून आहे. राजीव शुक्ला अध्यक्ष झाल्याने प्रतिभा असलेल्या खेळाडूंकडे दुर्लक्ष करणं कठीण जाईल.'.BCCI Update : नवे प्रायोजक, बीसीसीआय सावध; जुगार, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो चलन क्षेत्रातील कंपन्यांवर बंदी.भुवनेश्वर कुमारने कसोटीमध्ये २१ सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने ६३ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने १२१ वनडे सामन्यांत १४१ विकेट्स घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये त्याने ८७ सामन्यांत ९० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४ अर्धशतकांसह १००० हून अधिक धावा केल्या आहेत..FAQs१. भुवनेश्वर कुमारने शेवटचा सामना भारतासाठी कधी खेळला?➤ भुवनेश्वर कुमार २०२२ टी२० वर्ल्डकपमध्ये भारतासाठी शेवटचा खेळला.(When did Bhuvneshwar last play for India?)२. भुवनेश्वर सध्या कोणत्या संघासाठी खेळतो?➤ भुवनेश्वर कुमार यूपी टी२० लीगमध्ये लखनौ फालकॉन्ससाठी खेळतो.(Which team is Bhuvneshwar currently playing for?)३. भुवनेश्वर कुमारने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये किती विकेट्स घेतल्या?➤ भुवनेश्वर कुमारने २१ कसोटीत ६३, १२१ वनडेत १४१ आणि ८७ टी२० मध्ये ९० विकेट्स घेतल्या.(How many wickets has Bhuvneshwar Kumar taken in international cricket?)४. भुवनेश्वर कुमारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किती धावा केल्या आहेत?➤ भुवनेश्वर कुमारने एकूण १००० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या आहेत.(How many runs has Bhuvneshwar Kumar scored in international cricket?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.