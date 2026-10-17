चार वर्षांनी त्याच मैदानावर परतणार भुवनेश्वर कुमार! जिथे टी-२० पदार्पणात घेतल्या होत्या ३ विकेट्स, तिथेच आता मालिकेचा निर्णायक सामना

BHUVNESHWAR KUMAR COMEBACK? IND VS WI 5TH T20: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचवा टी-२० सामना शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. पाच सामन्यांची मालिका सध्या २-२ अशी बरोबरीत आहे. त्यामुळे हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल. या निर्णायक सामन्यापूर्वी भारताच्या संघात अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचा समावेश करण्यात आला आहे. अर्शदीप सिंगच्या खांद्याला दुखापत झाल्याने त्याच्या जागी भुवनेश्वरला संधी मिळाली आहे. तो उद्याच्या सामन्यात खेळल्यास जवळपास चार वर्षांनंतर भारतीय टी-२० संघात पुनरागमन करेल..भुवनेश्वर कुमारसाठी हा सामना खास ठरू शकतो. कारण त्याने २०१२ मध्ये याच मैदानावर पाकिस्तानविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्या सामन्यात त्याने ४ षटकांत केवळ ९ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. पाकिस्तानचा सलामीवीर नासिर जमशेद हा त्याचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पहिला बळी ठरला होता. आता जवळपास १४ वर्षांनंतर त्याच मैदानावर त्याला भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे भुवनेश्वरसाठी हा सामना दुसऱ्या पदार्पणासारखा असेल..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.हैदराबादमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या चौथ्या टी-२० सामन्यादरम्यान अर्शदीप सिंगच्या गोलंदाजी करणाऱ्या हाताच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने भुवनेश्वर कुमारचा पाचव्या सामन्यासाठी संघात समावेश केला आहे. अर्शदीप खेळू शकणार की नाही, याचा निर्णय सामन्यापूर्वी त्याच्या दुखापतीची स्थिती पाहून घेतला जाणार आहे..भुवनेश्वरने भारताकडून शेवटचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. त्यानंतर आता त्याला पुन्हा भारतीय संघात स्थान मिळालं आहे. भुवनेश्वर कुमारने आयपीएल २०२५ आणि २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना चांगली कामगिरी केली. त्याने ३० सामन्यांत ४५ विकेट्स घेतल्या. नव्या चेंडूने विकेट्स मिळवण्यासोबतच अखेरच्या षटकांतही त्याची गोलंदाजी प्रभावी ठरली आहे..IPL 2027 News: खेळाडू की मार्गदर्शक? CSK ने MS Dhoni ची भूमिका जाहीर केली; मुख्य प्रशिक्षकपदी झहीर खान बसताच मोठी घोषणा.वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होप या मालिकेत आक्रमक फलंदाजी करत आहे. चार सामन्यांत त्याने दोन शतकांसह २६१ धावा केल्या आहेत. अशा वेळी भुवनेश्वरचा अनुभव भारतीय गोलंदाजीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. आता निर्णायक सामन्यात त्याला संधी मिळते का आणि तो आपल्या गोलंदाजीने भारताला मालिका जिंकून देण्यात मदत करतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.