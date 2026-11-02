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BHUVNESHWAR KUMAR: १ विकेट अन् १८० धावा... भुवनेश्वर कुमारच्या कमबॅकवर वर्ल्ड कप विजेत्याचा संताप; म्हणाला, ‘निवड ही चूक’

BHUVNESHWAR KUMAR COMEBACK: न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत भुवनेश्वर कुमारला चार सामन्यांत केवळ एक विकेट घेता आली, तर त्याने १८० धावा दिल्या. त्याच्या पुनरागमनावर वर्ल्ड कप विजेता इरफान पठाणने प्रश्न उपस्थित केले. युवा गोलंदाजांना संधी देण्याची मागणीही केली.
BHUVNESHWAR KUMAR

BHUVNESHWAR KUMAR

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BHUVNESHWAR KUMAR COMEBACK: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नुकतीच ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात आली. यामध्ये भारतीय संघाने ३-२ अशा फरकाने मालिका आपल्या खिशात घातली. मात्र, या मालिकेत भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याने तब्बल ४ वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन केले.

मात्र, त्याला चांगली कामगिरी करता आली नाही. यावर आता भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूने आपले मत स्पष्ट केले आहे.

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