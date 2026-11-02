BHUVNESHWAR KUMAR: १ विकेट अन् १८० धावा... भुवनेश्वर कुमारच्या कमबॅकवर वर्ल्ड कप विजेत्याचा संताप; म्हणाला, ‘निवड ही चूक’

BHUVNESHWAR KUMAR COMEBACK: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नुकतीच ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात आली. यामध्ये भारतीय संघाने ३-२ अशा फरकाने मालिका आपल्या खिशात घातली. मात्र, या मालिकेत भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याने तब्बल ४ वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन केले. मात्र, त्याला चांगली कामगिरी करता आली नाही. यावर आता भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूने आपले मत स्पष्ट केले आहे..भारतीय संघ पहिल्यांदाच श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली न्यूझीलंड दौऱ्यावर मालिका खेळणार होता. यामध्ये असे बरेच खेळाडू होते, जे पहिल्यांदाच न्यूझीलंडच्या मैदानावर क्रिकेट खेळत होते. अशातच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) तब्बल ४ वर्षांनंतर भारतीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारला संघात संधी दिली होती. .IND A vs NZ A Squad : भारताच्या कसोटी संघात बदल, झारखंडच्या २१ वर्षीय खेळाडूची एन्ट्री; न्यूझीलंडनेही जाहीर केले ३ वेगवेगळे संघ... .मात्र, त्याची कामगिरी न्यूझीलंड दौऱ्यावर फारशी चांगली ठरली नाही. आता यावर बोलताना भारतीय संघाचा माजी खेळाडू आणि वर्ल्ड कप विजेत्या इरफान पठाणने बीसीसीआयने भुवनेश्वर कुमारला संघात जागा दिल्याबद्दल टीका केली आहे. २००७ च्या टी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा भाग असलेल्या इरफान पठाणच्या मते, भुवनेश्वर कुमारला संघात जागा देण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. इरफानच्या मते, पुढचा टी-२० वर्ल्ड कप अजून दूर आहे आणि अशातच भुवनेश्वर कुमारला खेळवण्याचा निर्णय फारसा योग्य नव्हता..पुढे बोलताना इरफान म्हणाला की, भुवनेश्वर हा एक चांगला आणि अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहे, यात काही शंका नाही. परंतु, पुढचा टी-२० वर्ल्ड कप अजून दूर असताना त्याला खेळवण्याचा निर्णय त्याला फारसा आवडलेला नाही. जर भुवनेश्वरला एकदिवसीय वर्ल्ड कपसाठी तयार करत असाल, तर तो जवळ आला आहे आणि अशा वेळी त्याला संधी देणे योग्य ठरेल. इरफान पठाणने एका यूट्यूब चॅनलवर बोलताना हे मत मांडले..इरफानने हे देखील म्हटले आहे की, तुम्ही भुवनेश्वर कुमारला टी-२० क्रिकेटमध्ये संधी देऊन एका युवा वेगवान गोलंदाजाची संधी गमावत आहात. भुवनेश्वर चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला असला, तरी आपली टीका ही त्याच्या कौशल्याबद्दल नव्हती, असे इरफानने स्पष्ट केले.."भुवनेश्वरने चांगली कामगिरी केली नाही म्हणून मी हे म्हणत नाही. तसे नाही. तो थोडा दुर्दैवी ठरला. त्याने पहिली दोन षटके चांगली गोलंदाजी केली; पण नंतर पॉवरप्लेच्या शेवटच्या षटकात त्याने धावा दिल्या. अशा गोष्टी कोणत्याही खेळाडूच्या बाबतीत घडतात. त्याच्या कौशल्याबद्दल कोणताही प्रश्न नाही," असे इरफानने सांगितले. इरफानच्या मते, ३६ वर्षीय वेगवान गोलंदाजाला संघात परत बोलावण्याऐवजी निवड समितीने मयंक यादव, प्रिन्स यादव आणि इतर युवा गोलंदाजांना संधी देण्याची हीच योग्य वेळ आहे..शुभमन गिलचा 'मित्र' अडचणीत! अश्लील फोटो अन् तरुणीसोबतचे चॅट व्हायरल; संघासोबत तो न्यूझीलंड दौऱ्यावर."प्रश्न नक्कीच वेळेचा आहे. एका युवा वेगवान गोलंदाजासाठी ही अधिक चांगली संधी ठरली असती का? मला वाटते की, होय. तुम्हाला हे समजून घ्यावे लागेल की, जर तुम्हाला वेगवान गोलंदाज घडवायचे असतील, तर त्यांना संधी देणे आणि अशा खेळपट्ट्यांवर खेळू देणे खूप महत्त्वाचे आहे, जिथे चुका करण्याला फारसा वाव नसतो," असे इरफानने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.