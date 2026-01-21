Cricket

पाकिस्तान सुपर लीग सुरू होण्यापूर्वीच धक्का! १३५७१ धावा, ८३ अर्धशतकं अन् १८७ विकेट्स घेणाऱ्या 'स्टार' चा लीगमध्ये न खेळण्याचा निर्णय

Shoaib Malik Ends 10-Year PSL Career : पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सुरू होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला असून माजी पाकिस्तानी कर्णधार शोएब मलिकने लीगमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. २०१६ मध्ये PSL च्या पहिल्याच हंगामापासून खेळणाऱ्या मलिकने तब्बल दहा वर्षांचा प्रवास संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Shoaib Malik announces retirement from Pakistan Super League: दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब मलिकने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. मलिकने २० जानेवारी २०२६ रोजी एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ही घोषणा केली. PSLच्या ११ व्या हंगामापूर्वी त्याने निवृत्तीचा निर्णय घेऊन, चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले. ४४ वर्षीय शोएब १० वर्षांपासून पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळतोय.

"PSL मध्ये खेळाडू म्हणून माझ्या १० वर्षांच्या काळात, मैदानावर आणि मैदानाबाहेर प्रत्येक क्षणाची आणि प्रत्येक मैत्रीची मी नेहमीच कदर करेन. आता निरोप घेण्याची वेळ आली आहे. पण, क्रिकेटच्या भल्यासाठी काम करण्याची माझी आवड आणि जिद्द नेहमीच राहील. धन्यवाद, PSL," असे तो म्हणाला.

