पाकिस्तान सुपर लीग सुरू होण्यापूर्वीच धक्का! १३५७१ धावा, ८३ अर्धशतकं अन् १८७ विकेट्स घेणाऱ्या 'स्टार' चा लीगमध्ये न खेळण्याचा निर्णय

Shoaib Malik announces retirement from Pakistan Super League: दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटपटू शोएब मलिकने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. मलिकने २० जानेवारी २०२६ रोजी एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ही घोषणा केली. PSLच्या ११ व्या हंगामापूर्वी त्याने निवृत्तीचा निर्णय घेऊन, चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले. ४४ वर्षीय शोएब १० वर्षांपासून पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळतोय. "PSL मध्ये खेळाडू म्हणून माझ्या १० वर्षांच्या काळात, मैदानावर आणि मैदानाबाहेर प्रत्येक क्षणाची आणि प्रत्येक मैत्रीची मी नेहमीच कदर करेन. आता निरोप घेण्याची वेळ आली आहे. पण, क्रिकेटच्या भल्यासाठी काम करण्याची माझी आवड आणि जिद्द नेहमीच राहील. धन्यवाद, PSL," असे तो म्हणाला. .शोएब मलिकने २०१५ मध्ये कसोटी क्रिकेटमधून आणि २०१९ मध्ये वन डे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली, परंतु त्याने अद्याप आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० निवृत्ती घेतलेली नाही. त्याने २०२१ मध्ये पाकिस्तानसाठी शेवटचा ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. मलिकने पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये १० पूर्ण हंगाम खेळले..IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० सामना किती वाजता सुरू होणार? संभाव्य प्लेइंग ११ अन् Live Telecast.कराची किंग्ज, मुलतान सुल्तान्स, पेशावर झल्मी आणि क्वेटा ग्लॅडिएटर्स या संघाकडून तो खेळला आणि काहीकाळासाठी नेतृत्वही केले, परंतु कधीही विजेतेपद जिंकले नाही. त्याने ९२ सामन्यांमध्ये ३३.०९ च्या सरासरीने २,३५० धावा केल्या. तो लीगच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करणारा चौथा खेळाडू आहे. त्याने चेंडूने १७ विकेटही घेतल्या..पाकिस्तानकडून ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम शोएबच्या नावावर आहे. तो जगभरातील ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा सहावा खेळाडू आहे. त्याने ५५७ सामन्यांमध्ये १२७.२४ च्या स्ट्राईक रेटने १३,५७१ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये ८३ अर्धशतकांचा समावेश आहे..Viral Video : माझ्या मुलीला वाचव ! सुरक्षा भेदून तिने रोहित शर्माचा हात खेचला, एकच गोंधळ उडाला; पोलिसांची पळापळ अन्....शोएब मलिक १९९९ ते २०२१ पर्यंत राष्ट्रीय संघाकडून खेळला. २००९ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा तो एक महत्त्वाचा भाग होता. त्याने पाकिस्तानसाठी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून ४४६ सामने खेळले. त्यात १२ शतकं आणि ६१ अर्धशतकांसह ११,८६७ धावा केल्या. त्याने चेंडूने २१८ झेलही घेतले.