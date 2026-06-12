Cricket

Darwish Rasooli: अफगाणिस्तानचा खेळाडू तातडीने मायदेशी परतला; वन डे मालिकेला सुरूवात होण्यापूर्वी त्याच्यावर कोसळला दुःखाचा

IND vs AFG ODI: भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी अफगाणिस्तान संघाला मोठा धक्का बसला आहे. फलंदाज दरविश रसूली वडिलांच्या निधनामुळे मायदेशी परतला असून पहिल्या सामन्याला मुकणार आहे.
Darwish Rasooli

Darwish Rasooli

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Darwish Rasooli Returns Home After Family Tragedy: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG ODI) यांच्यातील एकमेव कसोटी सामन्यानंतर आता तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना १३ जूनपासून म्हणजेच उद्यापासून सुरू होत आहे, तर तिसरा आणि अखेरचा सामना २० जून रोजी खेळवला जाणार आहे.

मात्र, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा धडाकेबाज फलंदाज दुःखद घटनेमुळे मायदेशी परतला आहे.

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