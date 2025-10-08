Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाला धक्का! कर्णधार कमिन्सचं पुनरागमन लांबणार, प्रतिष्ठीत मालिकेला मुकणार; कारणही आले समोर

पॅट कमिन्सच्या पाठीच्या दुखापतीमुळे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताविरुद्धच्या मालिकेतून बाहेर पडलेल्या कमिन्स ऍशेस मालिकेतही खेळण्याची शक्यता कमी आहे. स्टीव्ह स्मिथ त्याच्या अनुपस्थितीत ऍशेस मालिकेत कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळू शकतो.ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला आगामी काळात काही महत्त्वाच्या मालिका खेळायच्या आहे. येत्या १९ ऑक्टोबरपासून भारताविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. त्यानंतर त्यांना २१ नोव्हेंबरपासून इंग्लंडविरुद्ध प्रतिष्ठीत ऍशेस मालिका खेळायची आहे. मात्र असे असतानाच ऑस्ट्रेलियाला धक्का बसला आहे. त्यांचा कर्णधार पॅट कमिन्स या सर्व मालिकांना मुकण्याची शक्यता आहे..AUSTRALIA ODI & T20I SQUAD vs INDIA : विराट, रोहितला रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने 'स्टार्स' बोलावले; वन डे व ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.कमिन्स यापूर्वीच भारताविरूद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याची या दोन्ही मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संघात समावेश नाही. आता तो ऍशेस मालिकेतही खेळण्याची शक्यता कमी आहे.कमिन्स सध्या पाठीच्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्यामुळे तो गेल्या काही दिवसांपासून क्रिकेटपासून दूर आहे. त्याने अद्याप गोलंदाजीलाही सुरुवात केलेली नाही. त्याला सामन्यांसाठी सज्ज होण्यासाठी अजूनही ४ ते ६ आठवड्याच्या ट्रेनिंगची गरज आहे. .सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने दिलेल्या वृत्तानुसार ३२ वर्षीय कमिन्स ऍशेसच्या पहिल्या कसोटीला तर मुकण्याची दाट शक्यता असून मालिकेतही तो खेळेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्याचे नुकतेच स्कॅन करण्यात आले, त्याच्या नव्या स्कॅनमध्ये असे आढळले आहे की तो अद्याप दुखापतीतून पूर्ण सावरलेला नाही. त्यामुळे आता कमिन्सचे संघात नसणे, ऑस्ट्रेलियासाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते..दरम्यान, रिपोर्ट्सनुसार कमिन्सच्या अनुपस्थितीत ऍशेस मालिकेत कमिन्सच्या अनुपस्थितीत स्टीव्ह स्मिथ ऑस्ट्रेलिया संघाचे नेतृत्व करू शकतो. तसेच मिचेल स्टार्क आणि जोश हेजलवूड यांच्यासह स्कॉट बोलंड तिसरा वेगवान गोलंदाज म्हणून संघात असेल.तथापि, गेल्याच महिन्यात कमिन्सला जेव्हा विचारण्यात आले होते की ऍशेस मालिकेच्या सुरुवातीला मुकण्याची शक्यता आहे का, त्यावेळी त्याने म्हटले होते की हे खूप वाईट आहे. तसेच त्याने म्हटले होते की दुखापतीतून सावरण्यासाठी सर्व योग्य गोष्टी करण्यात येत आहेत. जशी मालिका जवळ येईल, तसे काही निर्णय घेऊ..WI vs AUS: ६ पावलं पळाला, स्वतःला दिलं झोकून; Pat Cummins चा अविश्वसनीय झेल, Viral Video नक्की पाहा.कमिन्स जुलैपासून क्रिकेटपासून दूर आहे. तो शेवटची कसोटी मालिका वेस्ट इंडिजविरुद्ध जुलैमध्ये खेळला होता. त्यानंतर तो क्रिकेट खेळलेला नाही. आता तो कधी पुनरागमन करणार हे पाहावे लागणार आहे. कमिन्सने आत्तापर्यंत ७१ कसोटीत ३०९ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १५४८ धावा केल्या आहेत. त्याने ९० वनडेत १४३ विकेट्स घेतल्या आहेत. ५७ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये ६६ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.