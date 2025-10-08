Cricket

Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाला धक्का! कर्णधार कमिन्सचं पुनरागमन लांबणार, प्रतिष्ठीत मालिकेला मुकणार; कारणही आले समोर

Big Blow for Australia Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे, कारण कर्णधार पॅट कमिन्स आगामी महत्त्वाच्या मालिकांमधून बाहेर झाला असून त्याचे कारणही समोर आले आहे.
  • पॅट कमिन्सच्या पाठीच्या दुखापतीमुळे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

  • भारताविरुद्धच्या मालिकेतून बाहेर पडलेल्या कमिन्स ऍशेस मालिकेतही खेळण्याची शक्यता कमी आहे.

  • स्टीव्ह स्मिथ त्याच्या अनुपस्थितीत ऍशेस मालिकेत कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळू शकतो

