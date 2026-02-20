Cricket

IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सला धक्का! १४.२० कोटींचा फलंदाज मॅच सुरू असताना अचानक जमिनीवर कोसळला, झाली गर्दी अन्... Video

Kartik Sharma collapsed after hitting three fours: आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी Chennai Super Kings संघाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. संघाने ₹१४.२० कोटींना खरेदी केलेला स्टार फलंदाज कार्तिक शर्मा सामन्यादरम्यान अचानक मैदानात कोसळला.
Kartik Sharma collapses on the field after a back injury scare

Swadesh Ghanekar
Chennai Super Kings injury scare before IPL season: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी जबरदस्त संघबांधणी केली आहे. CSK ने आयपीएल लिलावात युवा खेळाडूंसाठी मोठी रक्कम मोजली आणि पुन्हा एकदा आयपीएलमध्ये भरारी घेण्यासाठी हा संघ सज्ज आहे. पण, त्यांनी ज्या युवा खेळाडूसाठी १४.२० कोटी मोजले आहेत, तो क्रिकेट सामना खेळताना अचानक मैदानावर कोसळला आहे. त्यामुळे CSK चे टेंशन वाढले आहे आणि त्याच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

