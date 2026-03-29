Big Blow : महेंद्रसिंग धोनीनंतर CSK चा आणखी एक मॅच फिनिशर झाला जखमी, २-३ सामन्यांना मुकणार; IPL 2026 मध्ये उद्या RR ला भिडणार

Dewald Brevis injury update IPL 2026 CSK matches missed: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील त्यांचा पहिला सामना सोमवारी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळणार आहे. पण, या सामन्यापूर्वी CSK समोरील संकट वाढताना दिसत आहे. माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni) गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे आधीच पहिल्या दोन आठवड्यासाठी स्पर्धेबाहेर गेला आहे आणि त्यात युवा फलंदाज डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यालाही २-३ सामन्यांना मुकावे लागणार आहे. .दक्षिण आफ्रिकेचा हा उदयोन्मुख फलंदाज बरगडीच्या दुखापतीमुळे पहिले दोन किंवा तीन सामने मुकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. CSK vs RR सामना गुवाहाटीच्या बरसापारा स्टेडियमवर होणार आहे. पण, त्याआधी आणखी एक झटका बसला आहे, ब्रेव्हिसच्या माघारीची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. ब्रेव्हिसने मागील पर्वात ६ सामन्यांत १८० च्या स्ट्राईक रेटने २२५ धावा केल्या होत्या. त्यात दोन अर्धशतकांचा समावेश होता..डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने २०२२ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. तो MI साठी २०२२ व २०२४ या कालावधीत १० सामने खेळला त्यात त्याला २२० धावा करता आल्या होत्या. पण, चेन्नईकडून २०२५ मध्ये त्याने चांगला खेळ केला. जॉन्सन स्पेन्सरही ६-७ सामन्यांना मुकणार आहे, तर नॅथन एलिसने स्पर्धेतूनच माघार घेतली आहे. त्यामुळे चेन्नईची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. .Chennai Super Kings (CSK)३० मार्च: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी०३ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई५ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळूरु११ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई१४ एप्रिल: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई१८ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद२३ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२६ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – दुपारी ३:३० वाजता, अहमदाबाद.०२ मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई५ मे: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१० मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – दुपारी ३:३० वाजता,चेन्नई१५ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ१८ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई२१ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई.