World Cup 2025: टीम इंडियाला धक्का! सेमीफायनलपूर्वी प्रतिका रावल जखमी, चालू सामन्यात सोडावं लागलं मैदान; BCCI ने दिले अपडेट्स

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे, परंतु त्याआधीच भारताला धक्का बसला आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या अखेरच्या साखळी सामन्यात प्रतिका रावल जखमी झाली आहे. बीसीसीआयने तिच्या दुखापतीवर अपडेट दिले आहेत..महिला वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत प्रवेश पक्का केला आहे. पण त्याआधी भारतीय संघ बांगलादेशविरुद्ध शेवटचा साखळी सामना रविवारी (२६ ऑक्टोबर) नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स ऍकेडमी स्टेडियमवर खेळत आहे. या सामन्यादरम्यान, भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताची स्टार फलंदाज प्रतिका रावल जखमी झाली आहे. तिच्या दुखापतीवर बीसीसीआयने अपडेट्स दिले आहेत..INDW vs BANW: राधा यादवसह भारतीय गोलंदाजांचा बांगलादेशविरुद्ध तिखट मारा, वर्ल्ड कप सेमीफायनलपूर्वी सोप्या विजयाची संधी.प्रतिका भारताची फॉर्ममध्ये असणारी फलंदाज आहे. तिने जवळपास प्रत्येक सामन्यात स्मृती मानधनासोबत सलामीला फलंदाजी करताना भारतीय संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती. मात्र आता तीच जखमी झाल्याने भारतासमोरील चिंता वाढली आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात ती क्षेत्ररक्षण करताना दुखापतग्रस्त झाली. त्यामुळे ती फलंदाजीवेळी सलामीला फलंदाजीला उतरली नाही. तिच्याऐवजी स्मृतीसोबत अमनजोत कौरने डावाची सुरुवात केली..पावसामुळे हा सामना २७-२७ षटकांचा करण्यात आला होता. या सामन्यात बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी केली. यावेळी २१ व्या षटकात दीप्ती शर्माने टाकलेल्या शेवटच्या चेंडूवर शर्मिन अख्तरने शॉट मारला, त्यावर बाऊंड्री लाईनजवळ चेंडू आडवताना प्रतिकाचा पाय घसरला आणि ती पडली. त्यामुळे तिच्या पायाला दुखापत झाली. ती काही क्षण मैदानावरच बसली होती. त्यानंतर भारताचे फिजिओ लगेचच मैदानात आले आणि त्यांनी तिची दुखापत तपासली आणि नंतर तिला मैदानातून बाहेर नेले. तिला बाहेर नेतानाही आधार द्यावा लागला..दरम्यान, काहीवेळाने बीसीसीआयने तिच्या दुखापतीवर अपडेट देताना सांगितले आहे की तिच्या गुडघ्याला आणि घोट्याला दुखापत झाली आहे. सध्या तिच्यावर बीसीसीआयची मेडिकल टीम उपचार करत आहे. दरम्यान भारताला ३० ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध उपांत्य फेरीचा महत्त्वाचा सामना खेळायचा आहे. अशात फॉर्ममध्ये असलेली प्रतिका खेळणार की नाही, यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तिची दुखापत गंभीर असेल, तर भारतीय संघाला मोठा धक्का बसू शकतो..ICC Womens World Cup 2025 : ठरलं! भारत सेमीफायनलमध्ये अपराजित ऑस्ट्रेलियाशी भिडणार; द. आफ्रिकेला हरवत कांगारूं पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल....प्रतिकाने नुकतेच मागच्या सामन्यात शतक केले होते. हे तिचे वर्ल्ड कपमधील पहिले शतक होते. तिने या वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ६ डावात ५१.३३ च्या सरासरीने ३०८ धावा केल्या आहेत. ती या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणारी स्मृती मानधनानंतरची दुसर्या क्रमांकाची फलंदाज आहे.दरम्यान, बांगलादेशने भारताविरुद्ध २७ षटकात ९ बाद ११९ धावा केल्या. पण डकवर्थ लुईस नियमानुसार भारतासमोर विजयासाठी २७ षटकात १२६ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..