Cricket

INDW vs AUSW : भारतीय संघाला धक्का! मधल्या फळीतील प्रमुख खेळाडूची मालिकेतून माघार; पुण्याच्या खेळाडूला मिळाली संधी

Jemimah Rodrigues ruled out INDW vs AUSW ODI series : भारतीय महिला क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत मोठा धक्का बसला आहे. मधल्या फळीतील प्रमुख फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्ज हिला व्हायरल इन्फेक्शन व अशक्तपणामुळे मालिकेतील शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांतून माघार घ्यावी लागली आहे.
Jemimah Rodrigues ruled out INDW vs AUSW ODI series

Jemimah Rodrigues ruled out INDW vs AUSW ODI series

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India women cricket team injury update Jemimah Rodrigues : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या वन डे मालिकेचा दुसरा सामना आज खेळवला जातोय. ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताची मधल्या फळीतील फलंदाज जेमिमा रॉड्रीग्ज हिला ताप आला आहे आणि त्यामुळे तिला उर्वरित दोन सामन्यांमधून माघार घ्यावी लागली आहे. वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी टीम इंडियाची चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Womens Cricket Team
India Women Cricket Team
cricket news today
Jemimah Rodrigues injury update
Tejal Hasabnis selection

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com