IND vs NZ 2nd T20I : मोठी बातमी: भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, पुढच्या मॅचला मुकणार; वैभव सूर्यवंशीला अखेर संधी मिळणार...

Vaibhav Sooryavanshi likely to play in India vs New Zealand 2nd T20I : वैभव सूर्यवंशीचे टीम इंडियात परतण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. संपूर्ण वेस्ट इंडिज मालिकेनंतर न्यूझीलंड दौऱ्यावरही बाकावर बसून मॅच पाहणाऱ्या वैभवला अखेर मैदानावर फटकेबाजी करण्याची संधी मिळणार आहे. भारताने पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवला, परंतु त्याचसोबत एक वाईट बातमीही आली आहे. भारताचा स्टार फलंदाज इशान किशन ( Ishan Kishan Niggle) याला दुखापत झाल्याची माहिती प्रशिक्षकांनी दिली आहे आणि त्यामुळे शनिवारी होणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात त्याचे खेळणे अनिश्चित मानले जात आहे..यजमान न्यूझीलंडने पहिल्या सामन्यात भारतासमोर २२६ धावांचे लक्ष्य उभे केले. संजू सॅमसन ( ६७), अभिषेक शर्मा ( २९) यांनी चांगली सुरुवात करून दिल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर ( ४२) याने डाव सावरला. दरम्यान, तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या तिलक वर्मा ६ धावांवर माघारी परतला आणि इशानला पाचव्या क्रमांकावर पाठवले गेले. तो १ धाव करून बाद झाला, परंतु त्याचा बदललेला क्रम चर्चेचा विषय ठरला. त्यावर फलंदाजी प्रशिक्षक शितांशू कोटक यांनी महत्त्वाचे अपडेट्स दिले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Record Breaking ENG vs SL Match : श्रीलंकेने ४३० धावांचे लक्ष्य पार केले, इंग्लंडला हरवले! इतिहास घडला, हॅरी ब्रूकचे द्विशतक व्यर्थ.यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशनला मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पहिल्या सामन्यातील फलंदाजीच्या क्रमात बदल होण्याच्या चर्चांवर कोटक यांनी सांगितले की, माझ्या कानावर बऱ्याच चर्चा आल्या आहेत. इशान किशनच्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली आहे आणि त्यामुळे त्याचा फलंदाजीचा क्रम बदलण्यात आला. तो कदाचित उद्याचा सामना खेळू शकणार नाही..इशान दुसऱ्या सामन्याला मुकला, तर वैभव सूर्यवंशी संघात स्थान मिळवण्यासाठी सज्ज आहे. “इशान पूर्णपणे बरा होईपर्यंत खेळला नाही आणि त्याने केव्हा खेळावे याचा सल्ला वैद्यकीय पथक देईल. अशा परिस्थितीत वैभव नक्कीच त्याची जागा घेऊ शकतो. तो प्रबळ दावेदारांपैकी एक आहे, ” असे कोटक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.