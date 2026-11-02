Rishabh Pant doubtful for first Test against New Zealand: भारत अ संघाला तिसऱ्या आणि शेवटच्या कसोटीत रिषभ पंत याच्याशिवाय खेळावे लागणार आहे. ७ नोव्हेंबरपासून ही कसोटी सुरू होणार होती, परंतु आधीच दोन कसोटी सामन्यांना मुकलेल्या रिषभला आता तिसऱ्या सामन्यातही खेळता येणार नाही. इराणी कपमध्ये जम्मू आणि काश्मीरविरुद्ध 'रेस्ट ऑफ इंडिया' संघाचे नेतृत्व करत असताना पंतला बरगडीला दुखापत झाली. अनधिकृत कसोटी मालिकेत त्याचा सहभाग तंदुरुस्तीच्या मंजुरीवर अवलंबून होता. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या कसोटीसाठीही पंतच्या सहभागाबद्दल शंका उपस्थित झाली आहे..२०१८ मध्ये कसोटीत पदार्पण केल्यापासून रिषभ पंतने या फॉरमॅटला एक वेगळीच उंची गाठून दिली. त्याची आक्रमक फटकेबाजी भल्याभल्या प्रतिस्पर्धींना धडकी भरवणारी होती. पण, त्याची अनुपस्थिती न्यूझीलंड दौऱ्यावरील कसोटी मालिकेपूर्वी भारताला बसलेला मोठा धक्का आहे. जर तो पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला, तर संघ व्यवस्थापन त्याला केवळ फलंदाज म्हणून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्याचा विचार करू शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India Playing XI vs NZ 1st ODI: श्रेयस अय्यर OUT, ऋतुराज गायकवाड IN! ट्वेंटी-२० गाजवणारा थेट वन डे संघात; पहिल्या सामन्यासाठी भारताचे तगडे ११ शिलेदार....रिषभच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेल भारतीय कसोटी संघात खेळला होता. तो सध्या भारत अ संघाचे नेतृत्व करतोय आणि त्याने उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली आहे. दुसऱ्या कसोटीत त्याने शतक झळकावले. कसोटी मालिकेला दोन आठवडे शिल्लक असतानाही भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्याकडे पंतच्या प्रकृतीबद्दल कोणतीही माहिती नव्हती. न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेनंतर तो म्हणाला, "सध्या माझ्याकडे कोणतीही माहिती नाही आणि ती मिळताच आम्ही तुम्हाला कळवू.".भारताचा कसोटी संघ - शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रिषभ पंत*, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशूल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.