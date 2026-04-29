बांगलादेशचा शकिब अल हसन मुंबईत आला; T20 World Cup मधून माघार घेणाऱ्या सरकारच्या निर्णयावर संतापला, म्हणाला...

Shakib Al Hasan in Mumbai reaction full story: भारत-श्रीलंका येथे झालेल्या २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बांगलादेशच्या अनुपस्थितीवर शकिब अल हसनने या निर्णयाला सरकारची "मोठी चूक" म्हटले आहे. बांगलादेशचा माजी कर्णधार मुंबईत EU T20 Belgium 2026 लीगच्या जर्सी अनावरण सोहळ्यासाठी आला होता आणि त्याने म्हटले की, भारतात सामने खेळण्यावरून बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि आयसीसी यांच्यातील वाद मिटला नाही. त्यामुळे बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला संधी देण्यात आली आणि त्यामुळे देशातील क्रिकेटप्रेमींना आपल्या संघाला जागतिक स्पर्धेत पाहण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे..बांगलादेशचे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सामने भारतात खेळवले जाणार होते, परंतु बीसीबीने सुरक्षेची चिंता व्यक्त करत आपले सामने देशाबाहेर हलवण्याचा आग्रह धरला. मंडळाने त्यांच्या सामन्यांसाठी श्रीलंकेसह पर्यायी ठिकाणांचा शोध घेतला, परंतु अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर आयसीसीने ही विनंती अमान्य केली. बीसीबीने ठरल्याप्रमाणे सहभागाची पुष्टी न केल्यामुळे, आयसीसीने अखेरीस बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला संधी दिली..बीसीसीआय आणि आयपीएलच्या निर्देशांनुसार कोलकाता नाइट रायडर्सने मुस्ताफिजुर रहमानला त्यांच्या आयपीएल २०२६ च्या संघातून मुक्त केल्यानंतर हा वाद पेटला होता. EU T20 Belgium 2026 च्या जर्सी अनावरणप्रसंगी बोलताना शकिब म्हणाला की, बांगलादेशचा सहभाग नसणे हा देशाच्या क्रिकेट संस्कृतीसाठी एक मोठा धक्का आहे. ."मला वाटते की बांगलादेश क्रिकेटच्या दृष्टीने हे एक मोठे नुकसान आणि मोठी उणीव आहे. एक देश म्हणून आम्हाला आमच्या खेळाडूंना वर्ल्ड कप स्पर्धेत सामने खेळताना पाहायला आवडते. आम्ही एक क्रिकेटप्रेमी देश आहोत. बांगलादेशसारख्या देशाने वर्ल्ड कपमध्ये भाग न घेणे ही एक मोठी उणीव होती. वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेणे ही सरकारची एक मोठी चूक होती," असे शाकिबने माध्यमांना सांगितले..EU T20 Belgium 2026 ही लीग ६ ते १४ जून २०२६ दरम्यान ब्रुसेल्समध्ये खेळवली जाणार असून, तिचे भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कद्वारे प्रसारण केले जाईल.Akcel United Brussels, Antwerp Anchors, Ghent Gladiators, Liège Red Lions व JB Bruges हे पाच संघ या लीगमध्ये सहभागी झाले आहेत. शकिबसह आंद्रे रसल, टेम्बा बवुमा, फॅफ ड्यू प्लेसिस व रॅसी व्हॅन डेर ड्युसेन हे आयकॉन प्लेअऱ आहेत. प्रत्येक संघ लीगच्या २-४-४-६ या विकास मॉडेलवर आधारित आहे, ज्यानुसार आंतरराष्ट्रीय दिग्गज आणि उदयोन्मुख सहयोगी खेळाडूंसोबत प्रत्येक प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थानिक बेल्जियन खेळाडूंचा समावेश अनिवार्य आहे.