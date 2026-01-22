Big Breaking : बांगलादेशचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार, सरकारची घोषणा! भारतात न खेळण्याच्या भूमिकेवर ठाम...

Bangladesh Boycotts T20 World Cup : बांगलादेश सरकारने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभाग घेणार नसल्याचे अखेर जाहीर केले. बांगलादेशने मुस्ताफिजूर रहमानची इंडियन प्रीमिअर लीगमधून करण्यात आलेल्या हकालपट्टीचा राग असा काढला. भारतात बांगलादेशी खेळाडूंना सुरक्षेचा धोका असल्याचे सांगून त्यांनी सामने श्रीलंकेत हलवण्याचा हट्ट धरला होता. पण, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने त्यांना केराची टोपली दाखवली. अखेर आज बांगलादेश सरकारने स्पर्धेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला, त्यांनी आज खेळाडूंसोबत बैठक पार पाडली आणि भारतात न खेळण्याची भूमिका ठाम असल्याचे जाहीर केले. बांगलादेश सरकराने या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर केले. पण, त्यांच्या मागणीचा आयसीसीने विचार केल्यास ते खेळण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..बांगलादेश मंत्री व खेळाडूंमध्ये बैठकआयसीसीने २४ तासांची अंतिम मुदत दिल्यानंतर बांगलादेशचे क्रिकेटपटू क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांना भेटण्यासाठी ढाका येथील इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेलमध्ये पोहोचले होते. तिथे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे ( बीसीबी) अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम देखील पोहोचले होते आणि त्यांच्यात बैठक पार पडली. यावेळी नुरुल हसन, शमीम हुसेन, हसन महमूद, नजमुल हुसैन शांतो, जाकेर अली आणि सैफ हसन या क्रिकेटपटूंचा समावेश होता. बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम आणि सीईओ निजामुद्दीन हेही तिथे होते. .बांगलादेशच्या मदतीसाठी पाकिस्तानचा आटापीटा! त्यांचा खेळाडू म्हणतोय T20 World Cup स्पर्धेवर घाला बहिष्कार, पुढचं बघून घेऊ.ESPNcricinfo ने आधी दिलेल्या वृत्तानुसार खेळाडूंना वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यांची भूमिका त्यांनी सरकारी प्रतिनिधिंना सांगितली. बीसीबी आणि बांगलादेश सरकार सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात येण्यास नकार देण्यावर ठाम आहेत. त्यांनी अखेर या स्पर्धेतून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले, परंतु त्याचवेळी त्यांनी आयसीसीला त्यांच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची विनंतीही केली. .बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षांनी सांगितले की, "आयसीसीने आमचे सामने भारतापासून दूर हलवण्याची आमची विनंती नाकारली होती. आम्हाला जागतिक क्रिकेटच्या स्थितीबद्दल खात्री नाही. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे ,पण जर आमच्यासारखा देश तिथे जात नसेल तर ते आयसीसीचे अपयश आहे. आम्ही आयसीसीशी संपर्क साधत राहू. आम्हाला वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत काही धक्कादायक निर्णय घेण्यात आले. मुस्तफिजूरचा मुद्दा हा एकमेव मुद्दा नाही. त्या प्रकरणात भारत एकमेव निर्णय घेणारे होते.".बांगलादेशचे सुरक्षा मंत्री आसिफ नझरुल म्हणतात, "आम्हा सर्वांना वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. भारतात आमच्या खेळाडू आणि संघासाठी सुरक्षेचा मुद्दा कायम आहे. जर ते मुस्तफिझूर रहमानला सुरक्षा पुरवत नसतील, तर आयसीसी सुरक्षा देईल यावर आमचा विश्वास कसा बसेल?".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.