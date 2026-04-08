IPL 2026 New Rule: आयपीएलने खेळाडूंसाठी आणला नवा नियम! ज्याचं नाव, त्यालाच परवानगी... नव्या नियमाने फ्रँचायझींमध्ये गोंधळ

IPL 2026 new rule benched players movement: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील १४ वा सामना दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात दिल्लीत सुरू आहे. हा सामना सुरू असताना आयपीएल आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ( BCCI) यांनी एक नवा नियम आणला आहे. आयपीएल सामन्यादरम्यान बाकावर बसलेल्या सर्व खेळाडूंना मैदानावर फिरण्याची परवानगी नाही. टीमने सामना सुरू होण्यापूर्वी दिलेल्या यादीत नाव असलेल्या १६ खेळाडूंना ही परवानगी असेल. यादीत ज्याचे नाव नाही त्या अतिरिक्त खेळाडूंनाही मैदानात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही. हा नवीन नियम फ्रँचायझींना कळवण्यात आला आहे..नवीन नियमामागील नेमके कारण स्पष्ट नाही, परंतु अलीकडेच बीसीसीआय आणि आयपीएल व्यवस्थापनाने संघ व्यवस्थापकांना या सूचना जारी केल्या आहेत. निर्धारित १६ खेळाडूंमध्ये नसलेले पर्यायी खेळाडू पाणी, बॅट घेऊन किंवा संदेश देण्यासाठी मैदानात प्रवेश करू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, बिब घातलेले पाचपेक्षा जास्त खेळाडू सीमारेषेभोवती फिरू शकत नाहीत. हे पाच खेळाडू नामांकित १६ जणांमधून किंवा संघातील उर्वरित खेळाडूंमधून असू शकतात, परंतु त्यांची संख्या पाचपेक्षा जास्त नसावी. ."सर्व बदली खेळाडूंना सामन्यादरम्यान मैदानावर किंवा मैदानाभवती फिरता येणार नाही, अशा सूचना आम्हाला नुकत्याच मिळाल्या आहेत. त्यांना मैदानावर पाणी घेऊन जाण्यासही परवानगी नाही. केवळ सामन्यासाठी संघात नाव असलेले १६ खेळाडूच असे करू शकतात. त्याव्यतिरिक्त, अंतिम ११ खेळाडूंबाहेरील केवळ पाच खेळाडूच फिरू शकतात. इतर खेळाडू डगआऊटमध्ये बसू शकतात, परंतु त्यांना सीमारेषा आणि एलईडी जाहिरात फलकांच्या दरम्यान फिरता येणार नाही," असे संघाच्या अनेक सूत्रांनी सांगितले..एका संघात २५ खेळाडू असतात, त्यापैकी १६ खेळाडूंची संघात निवड केली जाते. नवीन नियम हा एमपीसी ११.५.२ आणि २४.१.४ मधील काही संबंधित विद्यमान कलमांना अधिक कडक करणारा आहे. कलम ११.५.२ मध्ये असे नमूद आहे की, "एखाद्या खेळाडूला सीमारेषेजवळ किंवा विकेट पडल्यावर मैदानावर पाणी दिले जाऊ शकते, मात्र त्यामुळे खेळाचा वेळ वाया जाता कामा नये. पंचांच्या परवानगीशिवाय इतर कोणतेही पेय मैदानावर नेले जाणार नाही. मैदानावर पेय घेऊन जाणाऱ्या कोणत्याही खेळाडूने योग्य क्रिकेट पोशाख परिधान केलेला असावा.".कलम २४.१.४ नुसार, "क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या किंवा फलंदाजी करणाऱ्या संघाचे जे सदस्य सामन्यात खेळत नाहीत आणि जे पर्यायी क्षेत्ररक्षक म्हणून काम करत नाहीत, त्यांना खेळाच्या मैदानावर असताना संघाचा प्रशिक्षण बिब घालणे आवश्यक असेल.".