मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! Asia Cup 2025 स्पर्धेतील India vs Pakistan लढत होणार की नाही? फैसला झाला

India Pakistan bilateral sports ban 2025 : भारत सरकारने पाकिस्तानाशी संबंधित क्रीडा स्पर्धांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संघ पाकिस्तानात होणाऱ्या द्विपक्षीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या संघांना भारतात येऊन सामने खेळण्यासही परवानगी दिली जाणार नाही.
India’s Policy Towards International Sporting Events India vs Pakistan : भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही, याचा फैसला झाला आहे. भारतीय क्रीडा मंत्रालयाने आज आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील पाकिस्तानाशी संबंधित क्रीडा स्पर्धांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानशी संबंधित क्रीडा स्पर्धांबाबत भारताची भूमिका ही देशाशी असलेल्या एकूण धोरणाशी सुसंगत आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय मालिका होणार नाही. द्विदेशीय स्पर्धांच्या बाबतीत, भारतीय संघ पाकिस्तानमध्ये खेळायला जाणार नाही आणि पाकिस्तानच्या संघांना भारतात खेळण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले आहे.

