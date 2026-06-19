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आताची मोठी बातमी: Rishabh Pant लखनौ सुपर जायंट्सची साथ सोडली? कमी पैशात नव्या संघात होणार दाखल... वाचा पडद्यामागची गोष्ट

Rishabh Pant latest IPL franchise update: रिषभ पंत लखनौ सुपर जायंट्सची साथ सोडणार आहे. या संभाव्य व्यवहारासाठी पंतने मानधनात कपात करण्याची तयारी दर्शवल्याचेही सांगितले जात आहे.
Rishabh Pant set to return to Delhi Capitals from Lucknow Super Giants

Rishabh Pant set to return to Delhi Capitals from Lucknow Super Giants

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Inside story behind Rishabh Pant's move from LSG to DC : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ संपून एक-दीड महिना होतो, तेच खूप मोठी घडामोड घडताना दिसत आहे. रिषभ पंतला २७ कोटी देऊन आपल्या ताफ्यात घेणाऱ्या लखनौ सुपर जायंट्सच्या पदरी काही यश आलेलं नाही. IPL 2026 च्या पर्वात त्यांना १४ सामन्यांपैकी केवळ ४ सामने जिंकता आले आणि ते १०व्या क्रमांकावर राहिले. LSG च्या सातत्याने अपयशाने फ्रँचायझीने कर्णधार रिषभशी फारकत घेतली आहे आणि हा यष्टिरक्षक-फलंदाज दुसऱ्या संघात दाखल होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

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