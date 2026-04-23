IPL 2026 : MI vs CSK सामन्यापूर्वी ऋतुराजचा मोठा डाव! आयुष म्हात्रेच्या जागी Mumbai Indians च्या खेळाडूला आपल्या संघात घेतले

CSK Replace Ayush Mhatre with Mumbai Indians Pacer: आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स संघाला मोठा धक्का बसला आहे. युवा खेळाडू आयुष म्हात्रे दुखापतीमुळे स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर CSK ने मोठा निर्णय घेत मुंबई इंडियन्सचा वेगवान गोलंदाज आकाश मढवाल याला आपल्या संघात सामील करून घेतले आहे.
Akash Madhwal joins Chennai Super Kings as replacement for injured Ayush Mhatre

CSK replacement player IPL 2026 Akash Madhwal: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मोठा डाव टाकला आहे. आयपीएलमध्ये MI कडूनच खेळणाऱ्या खेळाडूला CSK ने आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे. MI vs CSK सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आज होत आहे आणि त्यापूर्वी त्यांनी आयुष म्हात्रेची ( Ayush Mhatre Replacement) रिप्लेसमेंट जाहीर केली आहे. त्यांनी MI चा नेट गोलंदाज आकाश मढवाल याला करारबद्ध केले आहे. खलील अहमदने माघार घेतल्यानंतर आकाश ट्रायलसाठी CSK च्या ताफ्यात दाखळ झाला होता, परंतु त्याची आता आयुषच्या जागी निवड झाली आहे.

