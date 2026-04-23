IPL 2026 : MI vs CSK सामन्यापूर्वी ऋतुराजचा मोठा डाव! आयुष म्हात्रेच्या जागी Mumbai Indians च्या खेळाडूला आपल्या संघात घेतले

CSK replacement player IPL 2026 Akash Madhwal: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मोठा डाव टाकला आहे. आयपीएलमध्ये MI कडूनच खेळणाऱ्या खेळाडूला CSK ने आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे. MI vs CSK सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आज होत आहे आणि त्यापूर्वी त्यांनी आयुष म्हात्रेची ( Ayush Mhatre Replacement) रिप्लेसमेंट जाहीर केली आहे. त्यांनी MI चा नेट गोलंदाज आकाश मढवाल याला करारबद्ध केले आहे. खलील अहमदने माघार घेतल्यानंतर आकाश ट्रायलसाठी CSK च्या ताफ्यात दाखळ झाला होता, परंतु त्याची आता आयुषच्या जागी निवड झाली आहे. .आकाशने आयपीएलमध्ये MI, RR चे प्रतिनिधित्व करताना १७ सामन्यांत २३ विकेट्स घेतल्या आहेत. आयपीएल २०२३ च्या लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या एलिमिनेटर सामन्यात त्याने ५ धावांत ५ बळी घेतले, जी आयपीएल प्लेऑफमधील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. उत्तराखंडच्या रुरकी येथील आकाश क्रिकेटमध्ये येण्यापूर्वी तो सिव्हिल इंजिनिअर होता. वयाच्या २४ व्या वर्षापर्यंत तो फक्त टेनिस बॉल क्रिकेट खेळत असे. त्यानंतर त्याने लेदर बॉलने सराव सुरू केला..CSK च्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी आईचे निधन.२०२२ मध्ये जखमी सूर्यकुमार यादवचा पर्याय म्हणून तो मुंबई इंडियन्स संघात सामील झाला. मुंबई इंडियन्समध्ये येण्यापूर्वी तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि मुंबईसाठी नेट बॉलर म्हणून कार्यरत होता. आयुषने आयपीएलच्या या पर्वात चेन्नईकडून दमदार कामगिरी केली होती, त्याने ६ सामन्यांत सर्वाधिक २०१ धावा केल्या होत्या. .भारताचा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आयुषला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजी करताना डाव्या हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली आणि त्याला माघार घ्यावी लागली. मढवाल ३० लाख रुपयांच्या मोबदल्यात CSKमध्ये सामील झाला..IPL 2026 Video: 'मॅचच्या आधी अजूनपण कार्टून बघतो, पण लक्ष क्रिकेटवर...' वैभव सूर्यवंशीचं उत्तर ऐकलं का?.CSK ला या पर्वात चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्यांनी सहा सामन्यांत केवळ २ विजय मिळवले आहेत आणि ते ४ गुण व -०.७८० नेट रन रेटसह आठव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना स्पर्धेत राहण्यासाठी आता उर्वरित ८ पैकी ६ सामने जिंकावे लागतील आणि तरच ते प्ले ऑफसाठी पात्र ठरतील. यापेक्षा कमी सामन्यांत विजय म्हणजे त्यांना इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागेल.