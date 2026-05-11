Big News: राहुल द्रविड बनला ट्वेंटी-२० संघाचा मालक; भारताशिवाय 'ज्या' देशाकडून खेळलेला, तिथेच युवा टॅलेंट शोधण्यासाठी परतला...

Rahul Dravid becomes owner of Dublin Guardians ETPL : भारतीय क्रिकेटचा 'द वॉल' आणि माजी कर्णधार व मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड आता एका नव्या भूमिकेत चाहत्यांच्या भेटीला येत आहे. 'युरोपियन टी-२० प्रीमियर लीग' (ETPL) मधील 'डबलिन गार्डियन्स' (Dublin Guardians) या संघाचे मालकी हक्क द्रविडने विकत घेतले आहेत. सोमवारी डबलिन येथे झालेल्या एका भव्य कार्यक्रमात या सहाव्या आणि अंतिम संघाच्या मालकाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली..सहा संघांची रचना पूर्ण२०२६ मध्ये सुरू होणाऱ्या या लीगमध्ये सहा देशांतर्गत फ्रँचायझींचा समावेश आहे. अभिषेक बच्चन, सौरव बॅनर्जी आणि धीरज मल्होत्रा यांसारख्या दिग्गजांनी सुरू केलेल्या या स्पर्धेत द्रविडच्या एन्ट्रीमुळे मोठी चकाकी आली आहे. या लीगमध्ये डबलिन, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, रॉटरडॅम आणि ॲमस्टरडॅम या शहरांचे संघ असतील. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेला आयर्लंड, स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्सच्या क्रिकेट बोर्डांचे अधिकृत पाठबळ आहे..राहुल द्रविड व्यतिरिक्त या लीगमध्ये ख्रिस गेल (ग्लासगो), स्टीव्ह वॉ (ॲमस्टरडॅम), जाँटी रोड्स आणि फॅफ डू प्लेसिस (रॉटरडॅम), तसेच ग्लेन मॅक्सवेल (बेलफास्ट) यांसारख्या जागतिक क्रिकेटमधील सुपरस्टार्सची मालक म्हणून गुंतवणूक आहे. या लीगमध्ये मिचेल मार्श, ग्लेन मॅक्सवेल, प्लेसिस आणि हेनरिक क्लासन यांसारखे आंतरराष्ट्रीय स्टार खेळाडू मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे..राहुल द्रविड म्हणाला, "युरोपमध्ये क्रिकेटची मुळं घट्ट करणे आणि तरुण खेळाडूंना व्यासपीठ मिळवून देणे, ही यामागची मुख्य संकल्पना मला भावली. डबलिनमध्ये क्रिकेटबद्दल प्रचंड ओढ असून, ग्रासरूट लेव्हलला काम करण्याची मला संधी मिळणार आहे.".आयर्लंडसाठी 'विदेशी खेळाडू' म्हणून पदार्पणराहुल द्रविड २००३ मध्ये आयर्लंडच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळला होता. भारतीय संघ विश्वचषकाहून परतल्यानंतर, द्रविडने आयर्लंडमध्ये काही काळ व्यतीत केला होता. तेव्हा आयर्लंड बोर्डाच्या विनंतीवरून तो त्यांच्याकडून नॅशनल लीगमध्ये खेळला होता. द्रविडने आयर्लंडकडून ११ सामने खेळले होते आणि त्यात ३ शतके झळकावली होती. आता २३ वर्षांनंतर द्रविड पुन्हा एकदा त्याच आयर्लंडमध्ये एका मोठ्या भूमिकेत परतला आहे. त्याने युरोपियन टी-२० प्रीमियर लीगमध्ये डबलिन गार्डियन्स हा संघ विकत घेतला आहे.