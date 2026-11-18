Blind Asia Cup 2026, India vs Bangladesh: 'अंधांचा आशिया चषक २०२६' (Asia Cup Cricket for the Blind 2026) स्पर्धेत भारतीय पुरुष अंध क्रिकेट संघाने यजमान बांगलादेशचा ८ गडी राखून एकतर्फी पराभव केला. या विजयासह भारतीय संघाने अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश केला आहे. ॉआता येत्या २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात भारताची गाठ पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी पडणार आहे. साखळी फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध भारताला अवघ्या एका गड्याने निसटता पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे अंतिम सामन्यात त्या पराभवाची परतफेड करत विजेतेपदावर नाव कोरण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे..SAFF Championship, IND vs PAK: भारताचा दस का दम! दहाव्यांदा जेतेपदाचा मान अन् मग पाकिस्तानकडून 'गार्ड ऑफ ऑनर'.बांगलादेशवर भारताचे वर्चस्वबुधवारी (१८ नोव्हेंबर) ढाका येथील बशुंधरा स्पोर्ट्स सिटी येथे झालेल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध मारा करताना बांगलादेशला निर्धारित २० षटकांत ७ बाद १२३ धावांवर रोखले. भारतीय कर्णधार टी. दुर्गा राव याने ३ षटकांत अवघ्या १० धावाच देत १ बळी घेतला आहे. लोकेश, देबराज बेहेरा आणि सुनील रमेश यांनी प्रत्येकी १ बळी मिळवला. इतकेच नाही, तर भारतीय क्षेत्ररक्षकांनी ३ फलंदाजांना धावबाद करत बांगलादेशवर दबाव कायम ठेवला होता.बांगलादेशकडून मुहम्मद तहाफिजने ३० चेंडूत सर्वाधिक नाबाद ३६ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात १२४ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग भारताने अवघ्या १३.२ षटकांत २ गड्यांच्या मोबदल्यात केला आणि विजय मिळवला. भारताकडून सुनील रमेशने ४१ चेंडूंत ७ चौकारांच्या मदतीने नाबाद ६३ धावांची खेळी केली. त्याला संजय कुमार शाह (२५ चेंडूंत ३२ धावा) आणि नाबाद राहिलेल्या सुखरामने (१५ चेंडूंत २० धावा) मोलाची साथ दिली. भारताने ४० चेंडू शिल्लक ठेवून हा विजय संपादन केला..अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचा कर्णधार टी. दुर्गा राव म्हणाला, "बांगलादेशविरुद्ध आम्ही उत्तम खेळ केला, ज्यामुळे अंतिम सामन्यापूर्वी आमचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. साखळी सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध आम्ही केवळ एका गड्याने हरलो होतो, त्यामुळे दोन्ही संघांतील चुरस आम्हाला माहीत आहे. त्या सामन्यातील चुकांमधून आम्ही शिकलो आहोत आणि २० नोव्हेंबरला सर्वोत्तम खेळ करून आशिया चषक भारतात आणण्याचा आमचा निर्धार आहे.".IND vs PAK Final, Video: मोहित उल्वाचा विजयी चौकार अन् भारताचा पाकिस्तानी खेळाडूंसमोर जल्लोष; आर्यवीर सेहवाग ठरला मालिकावीर.सामन्याचा संक्षिप्त निकाल (भारत विरुद्ध बांगलादेश)बांगलादेश: २० षटकांत १२३/७भारत: १३.२ षटकांत १२४/२निकाल: भारताचा ८ गडी राखून विजयसामनावीर: सुनील रमेश – ६३* (४१ चेंडू)सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी (भारत): टी. दुर्गा राव – ३ षटकांत १/१०अंतिम सामना: भारत विरुद्ध पाकिस्तान | २० नोव्हेंबर २०२६ | ढाका, बांगलादेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.