Pakistan Footballers Honour India After Heated SAFF Championship Final : भारताच्या फुटबॉल संघाने मंगळवारी पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर २-१ असा विजय मिळवून सॅफ या प्रतिष्ठेच्या फुटबॉल स्पर्धेच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली. भारतीय संघाने दहाव्यांदा या स्पर्धेच्या अजिंक्यपदाचा मान मिळवला हे विशेष. पण यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंनी भारतीय खेळाडूंना गार्ड ऑफ ऑनर देत खिलाडूवृत्तीचे दर्शन दिले, ज्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.पाकिस्तानने पूर्वार्धात १-० अशी आघाडी मिळवत भारतीय संघाला दबावाखाली टाकले होते, मात्र उत्तरार्धात सुहेल अहमद भट व संदीप मंडी यांनी भारतीय संघासाठी शानदार गोल करीत लक्षणीय विजय साकारून दिला..SAFF Women Football: 'त्या' दोन पराभवांचा बदला घेणार? भारतीय महिला फुटबॉल संघासमोर बांगलादेशचे तगडे आव्हान; आजपासून थरार!.पाकिस्तानकडून गार्ड ऑफ ऑनर२०२५ पासून बऱ्यात क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यावेळी खेळाडूंकडून हस्तांदोलन टाळले जात आहे. अशात आता मंगळवारी झालेल्या सामन्याने वेगळे उदाहरण घालून दिले आहे. भारतीय संघ विजयी ठरल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंकडून भारतीय खेळाडूंना गार्ड ऑफ ऑनर दिला. याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..भारताचा विजयभारत-पाकिस्तान यांच्यामधील साखळी फेरीच्या लढतीत रोमहर्षक खेळ पाहायला मिळाला होता. भारतीय संघाने पूर्वार्धात झळकावलेल्या तीन गोलांच्या जोरावर ३-२ असे यश या लढतीत मिळवले होते. त्यामुळे जेतेपदाच्या लढतीत पाकिस्तानला कमी लेखण्याची चूक होणार नव्हतीच.भारत-पाकिस्तान जेतेपदाच्या लढतीत पूर्वाध संपेपर्यंत दोन्ही देशांना गोल करता आला नाही, मात्र ४६व्या मिनिटाला अलामगीर अली खान गाझी याने पाकिस्तानचा गोल करून त्यांना आघाडी मिळवून दिली. पूर्वार्धात त्यांच्याकडे १-० अशी आघाडी राहिली. पाकिस्तानच्या खेळाडूंकडे पूर्वार्धात ६५ टक्के फुटबॉलचा ताबा होता. तसेच त्यांना नऊ वेळा गोल करण्याची संधीही मिळाली. भारतीय संघाकडे त्यांच्या तुलनेत कमी वेळा गोल करण्याची संधी मिळाली..लाल कार्ड व बरोबरीचा गोलउत्तरार्धात सुरुवातीलाच पाकिस्तानच्या जुनैदला लाल कार्ड दाखवण्यात आले. व्हीएआर या व्हीडियो पद्धतीचा अवलंब करुन जुनैदला लाल कार्ड दाखवण्यात आले. त्यानंतर पाकिस्तानचा संघ दहा खेळाडूंसह मैदानात खेळत होता. सुहेल अहमद भट याने ६१व्या मिनिटाला भारताचा बरोबरीचा गोल केला..India vs Brazil Football: भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी ब्राझीलचा संघ जाहीर; व्हिनिशियस, राफीन्हा यांचीही ऐतिहासिक लढतीसाठी निवड.संदीप मंडीचा विजयी गोलभारत-पाकिस्तान यांच्यामधील लढत निर्धारित वेळेत १-१ अशा बरोबरीत संपेल असे वाटत असतानाच संदीप मंडी याने ८८व्या मिनिटाला विजयी गोल केला. भारताने २-१ असा सामना आपल्या नावावर केला.भारताची जेतेपदे१९९३, १९९७, १९९९, २००५, २००९, २०११, २०१५, २०२१, २०२३, २०२६..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.