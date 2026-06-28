Breaking : बेन स्टोक्सचा धक्कादायक निर्णय! इंग्लंडच्या कर्णधाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती

BEN STOKES ANNOUNCING INTERNATIONAL RETIREMENT : इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटीदरम्यान आपली आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपवणार असल्याची धक्कादायक घोषणा केली आहे. इंग्लंडसाठी खेळलेल्या सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटूंपैकी एक असलेला स्टोक्सने ट्रेंट ब्रिजवर गोलंदाजी करत असतानाच, आपली १५ वर्षांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपवत असल्याचे जाहीर केले. .त्याच्या निवृत्तीची बातमी जाहीर झाल्यानंतरच्या पहिल्याच चेंडूवर स्टोक्सने झॅक फॉल्क्सला दुसऱ्या स्लिपमध्ये झेलबाद करून विकेट घेतली. लंडनच्या एका नाईटक्लबमधील घटनेत सामील झाल्यामुळे हा ३५ वर्षीय खेळाडू इंग्लंडच्या दुसऱ्या कसोटीला मुकला होता. नॉटिंगहॅममध्ये संघाचे नेतृत्व करण्यासाठी परतण्यापूर्वी, त्याने केवळ "या आठवड्यात" संघाचे नेतृत्व करणार असल्याचे म्हटले होते. आणि ब्लॅक कॅप्सविरुद्धच्या निर्णायक कसोटीच्या चौथ्या दिवसापूर्वी स्टोक्सने आपल्या इंग्लंडच्या सहकाऱ्यांना आपल्या निर्णयाबद्दल सांगितले..इंग्लंडच्या ड्रेसिंग रूममध्ये बोलताना तो भावूक झाला होता. त्याने म्हटले की, " या निर्णयमागचं कारणं नंतर सांगता येतील, पण मी या संघासाठी, तुमच्यासाठी, आणि आधीच्या लोकांसाठी याआधीही अनेकदा मैदानात उतरलो आहे. अनेक अविस्मरणीय क्षण अनुभवले आहेत. संघासाठी अशीच उल्लेखनीय कामगिरी करत राहा, हीच विनंती मी तुम्हाला करेन. आपल्याला खूप मेहनत करायची आहे. हा सामना संपल्यानंतर मैदान सोडताना माझ्या मनात, आपण सर्वस्व पणाला लावले, ही जाणीव घेऊन जायचे आहे. माझी फक्त हीच इच्छा आहे की, प्रत्येकाने केवळ स्वार्थीपणे माझ्यासाठीच नव्हे, तर या संघासाठीही आपले सर्वस्व द्यावे.". मी भावनिक बाजू सांभाळून घेतली आहे. आता कामावर जायची वेळ झाली आहे, असे तो शेवटी म्हणाला. स्टोक्ससाठी त्याच्या शानदार कारकिर्दीचा एक आश्चर्यकारक समारोप आहे. त्याच्या कारकिर्दीने इंग्लिश इतिहासातील काही सर्वात अविस्मरणीय क्षण निर्माण केले. २०१९ मध्ये त्याच्या अविश्वसनीय ८४ धावांच्या खेळीने इंग्लंडला पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकण्यास मदत केली. सहा आठवड्यांनंतर त्याने पुन्हा एकदा तीच कामगिरी केली, यावेळी त्याने हेडिंग्ले येथील तिसऱ्या ॲशेस कसोटीत १३५ धावांवर नाबाद राहून ऑस्ट्रेलियाला जवळजवळ एकहाती पराभूत केले..त्यानेने इंग्लंडसाठी १२२ कसोटी सामने खेळले आणि त्यापैकी ४४ सामन्यांमध्ये तो कर्णधार होता. त्याने ११४ वन डे आणि ४३ ट्वेंटी-२० सामने खेळले, ज्यात २०२२ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अंतिम सामन्यातील त्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा समावेश आहे. त्याने कसोटीत ७२२८ धावांसह २५० विकेट्स घेतल्या. वन डेत त्याच्या नावावर ३४६३ धावा आहेत आणि ७४ विकेट्स आहेत. ट्वेंटी-२०त ५८५ धावा व २६ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.