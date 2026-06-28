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Breaking : बेन स्टोक्सचा धक्कादायक निर्णय! इंग्लंडच्या कर्णधाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती

Ben Stokes Announces Shock Retirement: इंग्लंड क्रिकेटला मोठा धक्का बसला असून कसोटी संघाचा कर्णधार बेन स्टोक्सने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेली तिसरी कसोटी ही त्याच्या कारकिर्दीतील अखेरची आंतरराष्ट्रीय लढत ठरणार आहे.
Ben Stokes has announced his retirement from international cricket

Ben Stokes has announced his retirement from international cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BEN STOKES ANNOUNCING INTERNATIONAL RETIREMENT : इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सने न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटीदरम्यान आपली आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपवणार असल्याची धक्कादायक घोषणा केली आहे. इंग्लंडसाठी खेळलेल्या सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटूंपैकी एक असलेला स्टोक्सने ट्रेंट ब्रिजवर गोलंदाजी करत असतानाच, आपली १५ वर्षांची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपवत असल्याचे जाहीर केले.

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