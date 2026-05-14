Breaking : हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव पंजाब किंग्सच्या सामन्याला मुकणार; Mumbai Indians चं नेतृत्व कोण करणार?

Who will captain Mumbai Indians against PBKS? आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्ससमोर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी कर्णधार हार्दिक पांड्या आणि स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव हे दोघेही खेळण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याची माहिती समोर येत आहे.
Hardik Pandya and Suryakumar Yadav are likely to miss the IPL 2026 clash.

Swadesh Ghanekar
Updated on

Hardik Pandya and Suryakumar Yadav unavailable vs Punjab Kings: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील मुंबई इंडियन्सचे आव्हान संपुष्टात आले आहे. मुंबईला ११ सामन्यांत ८ पराभवांचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यामुळे आता उर्वरित तीन सामने जिंकूनही ते प्ले ऑफमध्ये पोहोचू शकणार नाही. अशात त्यांच्यासमोर एक वेगळं संकट उभं राहिलं आहे. मुंबई इंडियन्स मागील दोन सामन्यांत हार्दिक पांड्याच्या गैरहजेरीत खेळतेय आणि सूर्यकुमार यादवने या दोन्ही सामन्यांत नेतृत्व केले. पण, पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी हार्दिक व सूर्या, दोघंही उपलब्ध नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत PBKS विरुद्धच्या सामन्यात MI चे नेतृत्व कोण करेल, हा पेच निर्माण झाला आहे.

