Breaking : हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव पंजाब किंग्सच्या सामन्याला मुकणार; Mumbai Indians चं नेतृत्व कोण करणार?

Hardik Pandya and Suryakumar Yadav unavailable vs Punjab Kings: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील मुंबई इंडियन्सचे आव्हान संपुष्टात आले आहे. मुंबईला ११ सामन्यांत ८ पराभवांचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यामुळे आता उर्वरित तीन सामने जिंकूनही ते प्ले ऑफमध्ये पोहोचू शकणार नाही. अशात त्यांच्यासमोर एक वेगळं संकट उभं राहिलं आहे. मुंबई इंडियन्स मागील दोन सामन्यांत हार्दिक पांड्याच्या गैरहजेरीत खेळतेय आणि सूर्यकुमार यादवने या दोन्ही सामन्यांत नेतृत्व केले. पण, पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी हार्दिक व सूर्या, दोघंही उपलब्ध नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत PBKS विरुद्धच्या सामन्यात MI चे नेतृत्व कोण करेल, हा पेच निर्माण झाला आहे..हार्दिक आणि सूर्यकुमार हे गुरुवारी रात्री धर्मशाला येथे पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता कमी आहे, ज्यामुळे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) स्टेडियमवर संघाचे नेतृत्व तिसराच खेळाडू करताना दिसू शकतो. या घडामोडीचा अर्थ हार्दिक पांड्याला ट्रेड केले जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे, परंतु असे कोणतेही संकेत नाहीत..IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सला खूप मोठा धक्का! मॅच विनर खेळाडूला दुखापत, उपचारासाठी लंडनला जाणार; स्पर्धेतून माघार निश्चित.PBKS vs MI सामन्यात पाच वेळा आयपीएल विजेता कर्णधार रोहित शर्मा कर्णधारपद भूषवण्याची शक्यता कमी आहे. अशा परिस्थितीत, जसप्रीत बुमराह आणि तिलक वर्मा हे प्रमुख दावेदार आहेत. मात्र, कोणाची निवड होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जसप्रीत बुमराहला आजच्या सामन्यात नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते. कारण त्याने यापूर्वी भारताचे नेतृत्व केले आहे. तो २०१३ पासून या फ्रँचायझीसोबत आहे आणि त्याला या भूमिकेसाठी योग्य व्यक्ती मानले जाऊ शकते..Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! KKR विरुद्ध शतकी खेळी अन् आशियात कोणालाच न जमलेला केला पराक्रम....दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून धर्मशाला येथे अनुपस्थित असलेले सूर्यकुमार आणि पांड्या हे दोघेही अद्याप या शहरात पोहोचलेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही खेळाडूंसाठी तिकिटे बुक करण्यात आली होती, परंतु त्यांच्यापैकी कोणीही धर्मशाला येथे येणार की नाही, हे स्पष्ट सांगितलेले नाही. २ मे रोजी चेन्नईमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यापासून पांड्याला पाठीच्या दुखण्याचा त्रास होत आहे आणि त्यामुळे तो मुंबई व रायपूरमधील शेवटचे दोन सामने खेळू शकलेला नाही.