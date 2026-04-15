MS Dhoni Fitness: महेंद्रसिंग धोनीचं ठरलं! IPL 2026 चा पहिला सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळणार; पण CSK संघात कोणाची जागा घेणार?

MS Dhoni comeback impact on Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील त्याचा पहिला सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळणार आहे. २३ एप्रिलला वानखेडे स्टेडियमवर धोनी विरुद्ध रोहित शर्मा असा सामना पाहायला मिळणार आहे. ४४ वर्षीय धोनीने प्री-सीझन कॅम्पमध्ये पोटरीच्या स्नायूला दुखापत झाल्यामुळे माघार घेतली होती, परंतु तो आता पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्याच्या जवळ आहे. CSKचा पुढील सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्यांच्याच मैदानावर आहे, परंतु धोनी संघासोबत प्रवास करेल की नाही याची माहिती मिळालेली नाही..ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा चेन्नईचा संघ गुणतालिकेत १० संघांमध्ये आठव्या स्थानावर आहे. त्यांनी आपल्या पाच सामन्यांपैकी दोन जिंकले आहेत. ऋतुराजच्या नेतृत्वाखालील या संघाने दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्याविरुद्ध घरच्या मैदानावरील मागील दोन सामने जिंकले. त्यापूर्वी सलग तीन सामने गमावले होते. धोनी टीम हॉटेलमधून CSKचे घरचे सामने पाहत आहे, पण तो सराव सत्रांमध्येही दिसला आहे. थ्रोडाउन्सचा सामना करताना त्याने कोणतीही अस्वस्थता दाखवलेली नाही..KKR विरुद्धच्या त्यांच्या शेवटच्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला, धोनीने फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसी यांच्यासोबत थोडा वेळ घालवला, पण तो कोणत्याही आघाडीच्या गोलंदाजांचा सामना करू शकला नाही. KKR सामन्यापूर्वी त्याने डावखुरा मनगटी फिरकी गोलंदाज नूर अहमदसोबतही वेळ घालवला होता. थ्रोडाउन्सचा सामना करताना, धोनी सहजपणे चेंडू मारू शकला आहे..धोनीसाठी कोण बाहेर?CSK ला विजयी लय सापडली आहे आणि त्यामुळे फ्रँचायझीला धोनीसाठी संघात जागा शोधावी लागेल. CSK कडे फलंदाजीची खोली कमी आहे, कारण त्यांचे प्रमुख गोलंदाज आठव्या क्रमांकापासून पुढे फलंदाजी करतात. CSK कडे फलंदाजीच्या बाबतीत सर्वच पर्याय उपलब्ध आहेत आणि धोनीसाठी एकमेव संभाव्य जागा सर्फराज खानची असू शकते. मुंबईच्या या फलंदाजाने या पर्वात चमकदार कामगिरी केली आहे, परंतु मंगळवारी KKR विरुद्धच्या सामन्यात त्याला धावगती वाढवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आणि त्याने १८ चेंडूंमध्ये केवळ २३ धावा केल्या..दुसरा पर्याय म्हणजे धोनीला इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून खेळवणे, जो अधिक सुरक्षित पर्याय वाटतो कारण नंतर त्याच्या जागी गोलंदाजाला संधी देता येईल.