Big Breaking : जय शाह बांगलादेशचा करेक्ट कार्यक्रम करणार ! प्रचंड संतापलेत... T20 World Cup मध्ये नव्या संघाची एन्ट्री; घोषणा लवकरच...

ICC asks Scotland to stay prepared for T20 World Cup : बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि बांगलादेश सरकार यांना वारंवार समजावण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) अखेर निर्णय घेतला. मुस्ताफिजूर रहमानच्या इंडियन प्रीमिअर लीगमधून हकालपट्टीमुळे हट्टाला पेटलेल्या बांगलादेश सरकारच्या मागणीला आयसीसीने दाद नाही दिली. २१ जानेवारीची अंतिम मुदत संपल्यानंतरही आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला २४ तास दिसे होते. पण, त्यांनी भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप न खेळण्याची कायम राखली आणि आज अखेर अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करण्याच्या तयारीत आहे..वाद कशावरून सुरू झाला...बांगलादेशात हिंदूंवर सुरू असलेल्या अत्याचाराविरोधात भारतीयांमध्ये संतापाची लाट आहे. बांगलादेशी खेळाडूंना इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये खेळवू नये अशी मागणी जोर धरू लागली आणि कोलकाता नाइट रायडर्सने मुस्ताफिजूर रहमानला संघाबाहेर केले. हाच मुद्दा पकडून बांगलादेश सरकार व बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने भारतात न खेळण्याची भूमिका घेतली. बांगलादेशी खेळाडू तिथे सुरक्षित राहणार नाहीत, असा त्यांचा दावा होता. आयसीसीने समजावूनही ते ऐकले नाहीत..IND vs NZ 2nd T20I : अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर! दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला, टॉस जिंकला.बीसीबी काल काय म्हणाले?"आयसीसीने आमचे सामने भारतापासून दूर हलवण्याची आमची विनंती नाकारली होती. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे ,पण जर आमच्यासारखा देश तिथे जात नसेल तर ते आयसीसीचे अपयश आहे. आम्ही आयसीसीशी संपर्क साधत राहू. आम्हाला वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीत काही धक्कादायक निर्णय घेण्यात आले," असे बीसीबीच्या अध्यक्षांनी काल म्हटले होते..बीसीबीचे आज पुन्हा पत्र..आपले सामने श्रीलंकेत हलवण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात, BCB ने ICC च्या स्वतंत्र वाद निवारण समितीला (DRC) हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. बोर्डाने यापूर्वी आयसीसीला त्यांचे सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली होती. आयसीसीने सुरक्षा चिंता आणि स्पर्धेसाठी लॉजिस्टिकल परिणामांचा हवाला देत बीसीबीची विनंती नाकारली..बाई, बाटली अन् पार्टी...! Prithvi Shaw याची वाटचाल विनोद कांबळीच्या मार्गावर; भारताच्या माजी दिग्गजाचा खळबळजनक दावा .बांगलादेशच्या जागी कोण?बांगलादेशच्या जागी आता स्कॉटलंड खेळणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. आयसीसीने स्क़ॉटलंड संघाला तयार राहण्यास सांगितले आहे आणि याबाबतची घोषणा शनिवारी होणार आहे. ICC अध्यक्ष जय शाह बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर प्रचंड संतापले आहेत आणि अजूनही ते ऐकले नाही, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.स्कॉटलंडला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी २० संघांमध्ये पात्रता मिळवता आली नव्हती. युरोपियन क्वालिफायर्समध्ये ते चौथ्या क्रमांकावर राहिले होते. पण त्यांना त्यांच्या आसीसी क्रमवारीमुळे वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी मिळणार आहे. स्कॉटलंड सध्या १४ व्या क्रमांकावर आहे आणि आघाडीचे १३ संघ आधीच वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे सर्वोत्तम क्रमावारीच्या जोरावर स्कॉटलंडचा वर्ल्ड कपसाठी विचार केला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.