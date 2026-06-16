ब्रेकिंग : वैभव सूर्यवंशीसोबत धक्काबुक्की... खेळाडूंवर कारवाई, भारताच्या युवा फलंदाजाला कोणती शिक्षा मिळाली?

Latest update on Dambulla fracas involving Vaibhav Sooryavanshi: भारत अ आणि श्रीलंका अ यांच्यातला सामना सुपर ओव्हरमुळे नव्हे, तर वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये झालेल्या धक्काबुक्कीमुळे गाजला... आता या सामन्यादरम्यान शिस्तभंग करणाऱ्या खेळाडूंवर श्रीलंका क्रिकेटने (SLC) कारवाई केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सामनाधिकारी प्रदीप जयप्रगाश यांनी श्रीलंका 'अ' आणि भारत 'अ' सामन्यात झालेल्या वादानंतर संबंधित खेळाडूंवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. विशेन हलंबगे हा या संपूर्ण घटनेचा प्रमुख सूत्रधार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. .क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार, श्रीलंकेचे माजी वेगवान गोलंदाज जयप्रगाश यांनी निरोशन डिकवेला याच्यावरही दंड आकारला आहे. तो हलंबगे-वैभव यांच्यातील वादात मध्यस्थी करणारा होता. पण, डिकवेला याच्यावर केलेली कारवाई ही वेगळ्या प्रकरणाशी संबंधित होती आणि तिचा थेट त्या वादाशी संबंध नव्हता. ही घटना तिच्या अप्रिय स्वरूपामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आली आहे. मात्र, डिकवेलाकडून नेमकी कोणती चूक झाली, हे अद्याप स्पष्ट समजलेले नाही..Vaibhav Sooryavanhi सोबत 'राडा' घातला, नंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी युवा फलंदाजासोबत काय केले ते वाचा... समोर आले नवीन अपडेट्स.त्या तणावपूर्ण सामन्यानंतर हलंबगेसोबत शारीरिक झटापट करताना दिसलेल्या वैभववर काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मंगळवारी संध्याकाळी, भारतीय वरिष्ठ संघ व्यवस्थापनाने वैभवशी संबंधित घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. "मला वाटते की ही एक दुर्दैवी घटना होती. पण त्याला कशामुळे चिथावणी देण्यात आली हे आम्हाला माहीत नाही," असे टीम इंडियाचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक साईराज बहुतुले लखनौमध्ये म्हणाले..Fifa World Cup : एका राजाने निवडला संघ... खेळाडूंवरील गुन्हे माफ अन् इंग्लिश तेल कंपनी बंद पाडण्याची धमकी; १९३० च्या वर्ल्ड कपचा रंजक किस्सा तुम्ही ऐकला नसेल... .BCCI Breaks Silenceदरम्यान, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकीया यांनी स्पोर्ट्सस्टारला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, "आम्ही आमच्या खेळाडूंना स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित करू देऊ इच्छितो आणि कोणत्याही गौण बाबींमुळे त्यांचे लक्ष विचलित होऊ नये, असा सल्ला दितो." वैभवने या तिरंगी मालिकेत काही खास कामगिरी केलेली नाही. त्याने तीन सामन्यांत १४, ४४ व २१२ धावांची खेळी केली. आयपीएल २०२६ गाजवणाऱ्या वैभवकडून चाहत्यांना यापेक्षा मोठ्या कामगिरीची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.