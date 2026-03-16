Breaking: IPL 2026 चं वेळापत्रक बदलणार? RCB चे सामने एम चिन्नास्वामीवर होणार की नाही? आले मोठे अपडेट्स

will RCB play IPL 2026 matches at Chinnaswamy? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या वेळापत्रकाची घोषणा ३-४ दिवसांपूर्वी झाली. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) यांच्यात सलामीचा सामना बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होईल, असे जाहीर करण्यात आले. पण, त्याचवेळी बीसीसीआयने या स्टेडियमवर सामने होणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय हा कर्नाटक सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून असेल, असे म्हटले होते. त्याबाबतचे मोठे अपडेट्स आता समोर आले आहेत. कर्नाटक सरकारने परवानगी दिली नसती तर हे सामने इतरत्र खेळवण्याची तयारी बीसीसीआयला करावी लागली असती. .पण, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (KSCA) ला कर्नाटक सरकारकडून बंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL) सामने आयोजित करण्यासाठी औपचारिक मान्यता मिळाली आहे. केएससीए अधिकारी, गृहमंत्री आणि स्टेडियममध्ये राबविण्यात येणाऱ्या सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेणाऱ्या तज्ञ समिती यांच्यातील बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. केएससीएचे अधिकृत प्रवक्ते विनय मृत्युंजय यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.."आम्हाला हे कळवताना अत्यंत आनंद होत आहे की सरकारने आम्हाला चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयपीएल सामने खेळण्याची परवानगी दिली आहे. आरसीबीने प्रस्तावित केलेले पाचही सामने येथे खेळवले जातील आणि प्लेऑफ आणि अंतिम सामने देखील येथे होण्याची शक्यता आहे," असे विनय मृत्युंजय म्हणाले. सरकारने सामने आयोजित करण्यास परवानगी देणारे औपचारिक परवानगी पत्र जारी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.."सरकारने आम्हाला सर्व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानक कार्यपद्धती काटेकोरपणे पाळल्या जातील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे," असे ते म्हणाले. KSCAच्या मते, तज्ञ समितीने स्टेडियमची तपासणी केल्यानंतर आणि फेज १ अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचा आढावा घेतल्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली. १३ मार्च रोजी ही तपासणी करण्यात आली.."KSCAने दिलेल्या वचनानुसार, फेज १ ची सर्व कामे तज्ञ समितीच्या समाधानासाठी पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यांनी केलेल्या कामाची पडताळणी करण्यासाठी स्टेडियममध्ये वैयक्तिक तपासणी केली," मृत्युंजय यांनी स्पष्ट केले. तपासणीदरम्यान, समितीने सामन्याच्या दिवशी अंमलात आणण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय देखील सुचवले.