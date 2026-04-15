Breaking : रोहित शर्मा पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना नाही खेळणार! मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का, माघारीचं कारण अस्पष्ट; सलामीला कोण?

Rohit Sharma will not play MI vs PBKS game : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फार चांगली झालेली नाही आणि त्यात आता त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. MI ने आयपीएल २०२६ मध्ये चार सामन्यांत ३ मध्ये पराभव पत्करला आहे. सलामीच्या सामन्यात कोलकाता नाइट रायडर्सवर विजय मिळवल्यानं त्यांना सलग तीन सामने गमवावे लागले. मागील सामन्यात हिटमॅन रोहित शर्माने दुखापतीमुळे मैदान सोडले होते आणि तो पुढील सामन्यात खेळणार की नाही, ही चिंता होती. जे घडायला नको तेच झाले आणि रोहितने पंजाब किंग्सविरुद्धच्या ( MI vs PBKS) सामन्यातून माघार घेतली आहे. तो हा सामना खेळणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..आयपीएलच्या या मोसमात रोहितने ४ सामन्यांमध्ये ४५.६७ च्या सरासरीने आणि १६५.०६ च्या स्ट्राइक रेटने १३७ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एका अर्धशतकाचा समावेश आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे रोहित पुढचे २ सामने खेळू शकणार नाही, अशी माहिती आधी समोर आली होती, परंतु तुर्तास ती तो गुरूवारी वानखेडे स्टेडियमवर होणारा सामना खेळणार नाही. रविवारी दुखपात झाल्यानंतर रोहितला सोमवारी स्कॅनिंगसाठी नेण्यात आलं आणि तो काल संघाच्या सराव सत्रातही सहभागी झाला नव्हता..Abhishek Sharma Axar Patel Dope Test : अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल 'नाडा' च्या रडारवर; आता कुठे जाता हे सांगावं लागेल... नाहीतर... .रोहितच्या गैरहजेरीमध्ये मुंबईला बॅटिंग कॉम्बिनेशनमध्ये बदल करावे लागणार आहेत. मुंबईचे पुढचे दोन सामने १६एप्रिलला पंजाबविरुद्ध आणि २० एप्रिलला गुजरातविरुद्ध होणार आहेत. गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात रोहित खेळण्याची शक्यता आहे, कारण त्याच्याकडे तंदुरूस्त होण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे..रोहितच्या अनुपस्थिती ओपनर कोण?रोहितच्या गैरहजेरीत रायन रिकेल्टनसोबत सलामीला कोण येईल, हा आता खरा प्रश्न आहे. क्विंटन डी कॉक हा एक पर्याय संघाकडे आहे, पंरतु त्याला खेळवण्यासाठी एक परदेशी गोलंदाज बाकावर बसवावा लागेल. अशा परिस्थितीत रॉबिन मिंझ हा भारतीय यष्टिरक्षक-फलंदाज पंजाबविरुद्ध खेळू शकतो. .मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार.