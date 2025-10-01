७०० + विकेट्स अन् १५ हजार धावा... ; महान क्रिकेटपटू त्याच्याच देशासाठी झाला परका! क्रीडा मंत्रालयाने घातली बंदी

Why Shakib Al Hasan was banned from Bangladesh national cricket? ७०० हून अधिक विकेट्स अन् जवळपास १५ हजार धावा असलेला शाकिब अल हसन आता बांगलादेश संघाकडून यापुढे खेळू शकणार नाही. बांगलादेश क्रीडा सल्लागार आसीफ महमूद यांनी शाकिब यापुढे राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्यास पात्र नसेल, असे जाहीर केले. शाकिब हा Awami League पक्षाचा खासदार राहिला आहे आणि बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुराकरल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता. त्यानंतर शाकिबला बांगलादेशच्या संघात स्थानही मिळालेले नाही. पण, तो परदेशातील विविध लीगमध्ये सहभाग घेत आहे आणि सध्या अमेरिकेत राहतोय..शाकिबने रविवारी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासाठी सोशल मीडियावर वाढदिवसाचा संदेश पोस्ट केल्यानंतर सल्लागाराने ही घोषणा आली. या दोघांमधील वाद खूप जुना आहे. शाकिबचे नाव न घेता, आसिफने फेसबुकवर लिहिले, "तुम्ही सर्वांनी एका व्यक्तीला राष्ट्रीय संघात स्थान दिल्याबद्दल मला खूप शिवीगाळ केली आहे. पण मी बरोबर होतो. चर्चा इथे संपते.".IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण .त्याला शाकिबलने प्रत्युत्तर दिले, "तर मग कोणीतरी शेवटी हे मान्य केले आहे की, त्याच्यामुळेच मी पुन्हा कधीही बांगलादेशची जर्सी घालू शकत नाही. त्याच्यामुळे मी पुन्हा बांगलादेशसाठी खेळू शकत नाही. कदाचित मी एक दिवस माझ्या मातृभूमीत परतेन.".चॅनल २४ शी बोलताना आसिफने म्हटले की, हा खेळाडू अवामी लीगच्या राजकारणात गुंतलेला आहे आणि त्यामुळे मी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला ( BCB ) शाकिबची पुन्हा निवड न करण्याचे निर्देश देईन. त्याला बांगलादेशची जर्सी घालण्याची परवानगी देणे मला शक्य होणार नाही. कदाचित मी बीसीबीला आधी सांगितले नसेल, परंतु आता त्यांना माझे स्पष्ट निर्देश असे असतील की शाकिब अल हसन पुन्हा कधीही बांगलादेशसाठी खेळू शकणार नाही.".BIG BREAKING: मोहसिन नक्वी अखेर आले गुडघ्यावर! ट्रॉफी न देण्यावरून BCCI ची मागितली माफी.शाकिबने स्पष्ट केले की,'हसीना यांच्यासाठीची त्याची पोस्ट वैयक्तिक होती, राजकीय नव्हती.' शाकिबने शेवटचा कसोटी सामना २०२४ मध्ये पाकिस्तान आणि भारताविरुद्ध खेळला होता. त्या काळात त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून प्रभावीपणे बंदी घालण्यात आली होती, परंतु सरकारी अधिकाऱ्याने जाहीरपणे बंदीची पुष्टी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.