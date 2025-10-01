Cricket

७०० + विकेट्स अन् १५ हजार धावा... ; महान क्रिकेटपटू त्याच्याच देशासाठी झाला परका! क्रीडा मंत्रालयाने घातली बंदी

Shakib Al Hasan’s national team career ends permanently: बांगलादेशच्या क्रीडा क्षेत्रात धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. देशाचा महान क्रिकेटपटू शाकिब अल हसन आता कधीही राष्ट्रीय संघासाठी खेळणार नाही, असे बांगलादेशच्या क्रीडा सल्लागारांनी स्पष्ट केले आहे.
SHAKIB AL HASAN BANNED PERMANENTLY

SHAKIB AL HASAN BANNED PERMANENTLY

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Shakib Al Hasan was banned from Bangladesh national cricket? ७०० हून अधिक विकेट्स अन् जवळपास १५ हजार धावा असलेला शाकिब अल हसन आता बांगलादेश संघाकडून यापुढे खेळू शकणार नाही. बांगलादेश क्रीडा सल्लागार आसीफ महमूद यांनी शाकिब यापुढे राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्यास पात्र नसेल, असे जाहीर केले. शाकिब हा Awami League पक्षाचा खासदार राहिला आहे आणि बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुराकरल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला होता. त्यानंतर शाकिबला बांगलादेशच्या संघात स्थानही मिळालेले नाही. पण, तो परदेशातील विविध लीगमध्ये सहभाग घेत आहे आणि सध्या अमेरिकेत राहतोय.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
bangladesh
Cricket News in Marathi
shakib al hasan
Bangladesh Cricketer
cricket news today
Bangladesh Cricket Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com