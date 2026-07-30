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Breaking: स्टोक्स-मॅक्युलमची सत्ता संपली! इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी स्टीफन फ्लेमिंगची नियुक्ती, कर्णधारपदी... ; ECB चा मोठा निर्णय

England replace Brendon McCullum with Stephen Fleming: इंग्लंड क्रिकेटमध्ये मोठी उलथापालथ झाली असून स्टीफन फ्लेमिंग यांची इंग्लंडच्या पुरुष कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. बेन स्टोक्स आणि ब्रेंडन मॅक्युलम यांच्या नेतृत्वाखालील पर्वाचा शेवट झाला आहे.
Stephen Fleming appointed England Test head coach

Stephen Fleming appointed England Test head coach

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Stephen Fleming appointed England Test head coach: इंग्लंडच्या कसोटी संघात बदलाचे वारे वाहताना दिसत आहेत. ब्रेंडन मॅक्युलम यांनी कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकाचा भार सोडल्यानंतर या पदासाठी राहुल द्रविडच्या नावाची चर्चा रंगली होती. पण, चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी मुख्य प्रशिक्षक व न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार स्टीफन फ्लेमिंग यांची इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून निवड झाली आहे. बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या कसोटी कर्णधारपदी जो रूट ( Joe Root England Test captain) विराजमान झाला आहे.

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