Breaking: स्टोक्स-मॅक्युलमची सत्ता संपली! इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी स्टीफन फ्लेमिंगची नियुक्ती, कर्णधारपदी... ; ECB चा मोठा निर्णय

Stephen Fleming appointed England Test head coach: इंग्लंडच्या कसोटी संघात बदलाचे वारे वाहताना दिसत आहेत. ब्रेंडन मॅक्युलम यांनी कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकाचा भार सोडल्यानंतर या पदासाठी राहुल द्रविडच्या नावाची चर्चा रंगली होती. पण, चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी मुख्य प्रशिक्षक व न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार स्टीफन फ्लेमिंग यांची इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून निवड झाली आहे. बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या कसोटी कर्णधारपदी जो रूट ( Joe Root England Test captain) विराजमान झाला आहे..इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ECB) फ्लेमिंग यांची इंग्लंड पुरुष कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली असून, जो रूटला कर्णधार म्हणून निवडले आहे. चेन्नई सुपर किंग्ससोबतच्या १८ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर आणि न्यूझीलंडचे सर्वात यशस्वी कसोटी कर्णधार ठरल्यानंतर, फ्लेमिंग यांच्याकडे इंग्लंडच्या कसोटी संघाची जबाबदारी आली आहे. खेळाडू म्हणून फ्लेमिंग हे न्यूझीलंडचे सर्वाधिक काळ (८० कसोटी) सेवा करणारे आणि सर्वात यशस्वी (२८ विजय) कसोटी कर्णधार होते..स्वतःच्या लग्नाला ग्राऊंड्समन्सना बोलावलं... शेतकऱ्यांसाठी उभा राहिला... यशस्वी जैस्वालला शिस्त शिकवली... असा आहे अजिंक्य रहाणे!.फ्लेमिंग मिडलसेक्स, यॉर्कशायर आणि नॉटिंगहॅमशायर संघांकडून खेळले होते आणि जिथे २००५ मध्ये नॉटिंगहॅमशायर संघाचे कर्णधारपद भूषवत त्यांनी जेतेपदाचा दुष्काळ संपवून काउंटी चॅम्पियनशिपचे विजेतेपदही पटकावले. ५३ वर्षीय फ्लेमिंग यांनी प्रशिक्षक म्हणून सीएसकेला विक्रमी पाच इंडियन प्रीमियर लीग विजेतेपदे मिळवून दिली आणि १० वेळा अंतिम फेरीत पोहोचवले. फ्लेमिंग यांनी २०२३ मध्ये सदर्न ब्रेव्हला 'द हंड्रेड' पुरुष स्पर्धेच्या अंतिम फेरीतही पोहोचवले होते, तसेच त्यांनी दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेतील सीएसकेच्या संलग्न संघांना आणि मेलबर्न स्टार्सलाही प्रशिक्षण दिले आहे..जो रूट कसोटी संघाचा कर्णधार म्हणून फ्लेमिंगसोबत काम करण्यासाठी परतला आहे. इंग्लंड पुरुष संघाचे सर्वाधिक कसोटी सामन्यांमध्ये (६५ कसोटी) तसेच सर्वाधिक विजयांमध्ये (२७ विजय) कर्णधारपद भूषवण्याचा विक्रम रूटच्या नावावर आहे. यॉर्कशायरच्या खेळाडूचा कसोटी कर्णधार म्हणून पहिला कार्यकाळ २०१७-२०२२ पर्यंत होता, त्यानंतर मागील महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेदरम्यान त्याने किया ओव्हल येथे हंगामी कर्णधारपदाची भूमिका स्वीकारली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.