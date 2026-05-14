Breaking: वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात निवड, तिलक वर्मा कॅप्टन! तिरंगी मालिकेसाठी संघ जाहीर

India A squad for Sri Lanka tri-series 2026 : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला अखेर भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली आहे. पुरुष निवड समितीने जून २०२६ मध्ये श्रीलंकेत होणाऱ्या आगामी वन डे तिरंगी मालिकेसाठी भारत 'अ' संघाची निवड केली आहे. या तिरंगी मालिकेत यजमान श्रीलंका 'अ', भारत 'अ' आणि अफगाणिस्तान 'अ' हे संघ सहभागी होतील. मर्यादित षटकांच्या तिरंगी मालिकेनंतर, भारत 'अ' संघ श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्ध दोन बहुदिवसीय सामनेही खेळेल, तर वन डे सामन्यांसाठीचा संघ नंतर जाहीर केला जाईल..वैभव सूर्यवंशीने इंडियन प्रीमिअर लीग गाजवली आहे आणि त्याने या पर्वात ११ सामन्यांत १ शतक व २ अर्धशतकांसह ४४० धावा केल्या आहेत. एकूण त्याने १८ आयपीएल सामन्यांत ६९२ धावा केल्या आहेत आणि त्यात २ शतकं आहेत. वैभवने मागील एक-दोन वर्षांत क्रिकेटविश्वाला आपल्या खेळीने भूरळ घातली आहे. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील फायनलमध्येही त्याने १७५ धावांची विश्वविक्रमी कामगिरी केली. त्यामुळे त्याची भारतीय संघात निवड व्हावी, अशी मागणी जोर धरत होतीच आणि अखेर त्याला भारत अ संघात स्थान मिळाले..Tri-Nation A series in Sri Lanka Schedule९ जून २०२६ - भारत अ वि. श्रीलंका अ११ जून २०२६ - भारत अ वि. अफगाणिस्तान अ१३ जून २०२६ - अफगाणिस्तान अ वि. श्रीलंका अ१५ जून २०२६ - भारत अ वि. श्रीलंका अ१७ जून २०२६ - भारत अ वि. अफगाणिस्तान अ१९ जून २०२६ - अफगाणिस्तान अ वि. श्रीलंका अ२१ जून २०२६ - फायनल .India A squad for the tri-series: तिलक वर्मा (कर्णधार), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकर्णधार), आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंग, कुमार कुशाग्रा, विप्रराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज सिंह, कुमार कुशाग्र, विपराज सिंह, युवराज सिंह. अर्शद खान