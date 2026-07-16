BREAKING: रोहित शर्मा Lords वर निवृत्ती जाहीर करणार? IND vs ENG तिसरा वन डे सामना शेवटचा, धक्का देणारी Inside Story

Rohit Sharma's India ODI Future in Doubt as BCCI Plans: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याला इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यातही फार काही चांगली कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळेच आता त्याला मागे सोडून पुढे जाण्याचा पक्का विचार निवड समिती व संघ व्यवस्थापनाने केला आहे. त्यामुळेच इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर होणारा तिसरा वन डे सामना हा रोहितचा शेवटचा सामना ठरू सकतो. १९ जुलै रोजी भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर होणार आहे. .या मालिकेनंतर संघातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे BCCIच्या वरिष्ठ निवड समितीने त्याला कळवले आहे.'द इंडियन एक्सप्रेस'ने हे वृत्त दिले आहे. भारतीय निवड समितीने गेल्या आठवड्यात प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यासोबत मिळून रोहितशी चर्चा केली आणि संघाच्या पुढील वाटचालीसाठीच्या आपल्या योजना निश्चित केल्या आहेत. निवड समिती यशस्वी जैस्वालसारख्या युवा खेळाडूंना संधी देऊ इच्छिते. त्यामुळे २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड समिती रोहितकडे सलामीवीराच्या भूमिकेसाठी पाहत नाही..IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा Is Best! सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली यांच्यानंतर परदेशात मैदान गाजवणारा तिसरा ओपनर.“इंग्लंड दौऱ्यानंतर रोहित संघात राहणार नाही आणि या मालिकेनंतर संघातून वगळण्यात येत असल्याचे निवड समितीने त्याला कळवले आहे. विशेषतः फिटनेसवर काम केल्यानंतर त्याला संघात पुढे खेळायचे होते. भविष्याबद्दलचा निर्णय आता रोहित शर्मावर सोपवण्यात आला आहे,” अशी माहिती भारतीय क्रिकेट बोर्डातील एका सूत्राने दिली. इंग्लंड मालिकेदरम्यान रोहितने बीसीसीआयच्या काही अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली होती आणि तो या निर्णयावर खूश नव्हता, असेही समजतेय. .रोहितने २०२५ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती, त्यानंतर २०२५ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर निवड होणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर कसोटीलाही रामराम केला. त्याला २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकून या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घ्यायची होती. पण, त्याचा फॉर्म अन् वय पाहता निवड समितीने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन डे वर्ल्ड कपला आता एक वर्ष राहिला आहे आणि युवा खेळाडूंना संधी देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. .Team India Selection:भारतीय संघात श्रेयवादासाठी चढाओढ! गौतम गंभीर, अजित आगरकर यांच्यावरही 'ती' दोघं ठरतायेत वरचढ; Inside News.रोहितच्या नेवृत्वाखाली भारतीय संघ २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पोहोचला होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाकडून हार पत्करावी लागली होती. रोहितने भारतासाठी २८६ वन डे सामन्यांत ११७३१ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ३३ शतकं व ६२ अर्धशतकं आहेत. तीन द्विशतकं झळकावणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.