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ZIM vs BAN 2nd ODI: एका भावाने भारताला रडवले, दुसऱ्याने बांगलादेशविरुद्ध शतक ठोकले... झिम्बाब्वेने तगडे लक्ष्य उभे केले...

Ben Curran second ODI century vs Bangladesh: झिम्बाब्वेचा सलामीवीर बेन कुरन याने बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत शानदार शतक झळकावत आपल्या संघाला मोठी धावसंख्या उभारून दिली. ही त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील दुसरी शतकी खेळी ठरली.
Ben Curran second ODI century vs Bangladesh

Ben Curran second ODI century vs Bangladesh

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Zimbabwe vs Bangladesh 2nd ODI Ben Curran hundred : भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त नाबाद ४१ धावांची खेळी करून इंग्लंडला मोठी धावसंख्या उभारून देणाऱ्या सॅम कुरनचा भाऊ बेन याने झिम्बाब्वेसाठी गुरुवारी वन डे क्रिकेटमधील शतक झळकावले. त्याच्या शतकाच्या जोरावर यजमानांनी बांगलादेशविरुद्ध दुसऱ्या वन डे सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारली. झिम्बाब्वेने पहिली वन डे जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे बांगलादेशला आव्हान टिकवण्यासाठी ही मॅच जिंकावी लागणार आहे.

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