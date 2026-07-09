ZIM vs BAN 2nd ODI: एका भावाने भारताला रडवले, दुसऱ्याने बांगलादेशविरुद्ध शतक ठोकले... झिम्बाब्वेने तगडे लक्ष्य उभे केले...

Zimbabwe vs Bangladesh 2nd ODI Ben Curran hundred : भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त नाबाद ४१ धावांची खेळी करून इंग्लंडला मोठी धावसंख्या उभारून देणाऱ्या सॅम कुरनचा भाऊ बेन याने झिम्बाब्वेसाठी गुरुवारी वन डे क्रिकेटमधील शतक झळकावले. त्याच्या शतकाच्या जोरावर यजमानांनी बांगलादेशविरुद्ध दुसऱ्या वन डे सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारली. झिम्बाब्वेने पहिली वन डे जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे बांगलादेशला आव्हान टिकवण्यासाठी ही मॅच जिंकावी लागणार आहे..बांगलादेशने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि झिम्बाब्वेचे ४ फलंदाज ६६ धावांवर पाठवण्यात त्यांना यश आले. सलामीवीर ब्रायन बेनेट ( ०), इनोकेंट काईया ( ४), क्रेग एर्व्हिन ( ९) व वेस्ली माझेव्हेरे ( १५) हे तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, मेहिदी हसन मिराझच्या गोलंदाजीवर बाद झाले. पण, बेन कुरन व सिकंदर रझा यांनी संघाचा डाव सावरला..Ben Stokes : निवृत्तीचा व्हिडीओ वादात अडकला, ICC ने इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाला जाब विचारला; स्टोक्सच्या २ शब्दांनी वाद चिघळला... .सिकंदर ३३ धावांवर मिराझच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्यानंतर क्लाईव्ह मॅडंडे ( ४) स्वस्तात बाद झाला. पण, बेन मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने १३५ चेंडूंत ९ चौकारांच्या मदतीने १११ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ६ बाद २४७ धावांपर्यंत पोहोचवले. ब्रॅड इव्हान्सने ३८ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांच्या मदतीने नाबाद ५८ धावांची वादळी खेळी केली..बांगलादेशच्या तस्किन अहमद ( २-५७) व मेहिदी हसन मिराझ ( २-३२) यांनी प्रत्येकी दोन, तर नाहिद राणा व रिषाद होसैन यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. बांगलादेशला पहिल्या वन डे सामन्यांत १४१ धावांचा पाठलाग करता आला नव्हता, त्यांचा संपूर्ण संघ ११६ धावांत तंबूत परतला होता. आता तर झिम्बाब्वेने आणखी मोठे आव्हान उभे केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.