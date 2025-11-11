Cricket

IND vs SA, 1st Test: कोलकाताची खेळपट्टी कोणाला मदत करणार? सौरव गांगुलीसह क्युरेटरने दिला महत्त्वाचा इशारा

India vs South Africa 1st Test Pitch report update: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिली कसोटी कोलकाताच्या इडन गार्डन्सवर होणार आहे. ही खेळपट्टी कोणाला मदत करणार याबाबत CAB चा अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि क्युरेटर यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.
Sourav Ganguly Eden Garden, Kolkata

Sourav Ganguly Eden Garden, Kolkata

  • भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याहून परतल्यावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळण्यासाठी सज्ज आहे.

  • कोलकाताच्या इडन गार्डन्सवर १४ नोव्हेंबरपासून पहिला सामना होणार आहे.

  • या सामन्यातील खेळपट्टीबद्दल सौरव गांगुलीने भाष्य केले आहे.

India vs South Africa

