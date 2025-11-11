IND vs SA, 1st Test: कोलकाताची खेळपट्टी कोणाला मदत करणार? सौरव गांगुलीसह क्युरेटरने दिला महत्त्वाचा इशारा

भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याहून परतल्यावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळण्यासाठी सज्ज आहे. कोलकाताच्या इडन गार्डन्सवर १४ नोव्हेंबरपासून पहिला सामना होणार आहे. या सामन्यातील खेळपट्टीबद्दल सौरव गांगुलीने भाष्य केले आहे..भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याहून परतला असून आता मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन सामन्यांसाठी कसोटी मालिका खेळण्यासाठी सज्ज आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेतील भारताची ही तिसरी मालिका आहे. तसेच गतविजेत्या दक्षिण आफ्रिकेची दुसरी मालिका आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. .IND A vs SA A: रिषभ पंतच्या टीम इंडियाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा दणदणीत विजय, तब्बल ४१७ धावांचं लक्ष्य गाठून मालिकेत बरोबरी.या मालिकेतील पहिला सामना १४ नोव्हेंबरपासून कोलकातामधील इडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या स्टेडियममधील खेळपट्टी कोणाला मदत करणार याबाबत पश्चिम बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचा (CAB) अध्यक्ष सौरव गांगुलीने भाष्य केले आहे. गांगुलीने स्पष्ट केले आहे की भारतीय संघ व्यवस्थापनाकडून फिरकी गोलंदाजांसाठी पोषक खेळपट्टीची मागणी करण्यात आलेली नाही..भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने सोमवारी सकाळी खेळपट्टी पाहिली होती. तसेच या खेळपट्टीचे क्युरेटर सुजन मुखर्जी यांनी इशारा दिला आहे की ही स्पोर्टिंग खेळपट्टी असेल, म्हणजेच ही खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज असे दोघांनाही मदत करेल. तसेच त्यांनी असेही संकेत दिले होते की या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांना मिळेल..गांगुलीनेही सोमवारी संध्याकाळी खेळपट्टीची तपासणी केली होती. दरम्यान, खेळपट्टीबद्दल सांगताना गांगुली म्हणाला, 'हे पाहा, त्यांनी (भारतीय संघाने) अद्याप तरी मागणी काही केलेली नाही. त्यामुळे मी या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकत नाही. पण खेळपट्टी चांगली दिसत आहे.'तथापि, क्युरेटर मुखर्जी यांनी म्हटले आहे की गंभीरने खेळपट्टीवर फिरकीला कशी मदत आहे, याबाबत विचारणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी संकेत दिले होते की तिसऱ्या दिवसापासून फिरकीला मदत मिळू शकते..IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?.दरम्यान, दोन्ही संघात फिरकी गोलंदाजांचा समावेश आहे. दक्षिण आफ्रिका संघात केशव महाराजसह सिमॉन हार्मर आणि सेनुरन मुथुसामी आहेत. तसेच भारताकडून कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर या फिरकी गोलंदाजांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.