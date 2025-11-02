Cricket

IND vs AUS, Viral Video: मैदानात शुभमन गिल बॅटिंग करत होता अन् कॅमेरा वळाला सारा तेंडुलकरकडे, पाहा कशी होती रिअॅक्शन

Sara Tendulkar spotted during India vs Australia 3rd T20I: भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १८८ धावांचे लक्ष्य साध्य करत ५ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यादरम्यान सारा तेंडुलकर स्टेडियमममध्ये उपस्थित असल्याने ती चर्चेत आली.
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात ५ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • वॉशिंग्टन सुंदरच्या नाबाद ४९ धावांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

  • सामन्यादरम्यान शुभमन गिलच्या फलंदाजीवेळी कॅमेरा सारा तेंडुलकरकडे वळल्याने ती चर्चेचा विषय ठरली.

