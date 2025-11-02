IND vs AUS, Viral Video: मैदानात शुभमन गिल बॅटिंग करत होता अन् कॅमेरा वळाला सारा तेंडुलकरकडे, पाहा कशी होती रिअॅक्शन

भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात ५ विकेट्सने विजय मिळवला. वॉशिंग्टन सुंदरच्या नाबाद ४९ धावांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. सामन्यादरम्यान शुभमन गिलच्या फलंदाजीवेळी कॅमेरा सारा तेंडुलकरकडे वळल्याने ती चर्चेचा विषय ठरली. .भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (२ नोव्हेंबर) ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिकेतील होबार्टला झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात ५ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयामुळे भारतीय संघाने ५ सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. भारतीय संघाकडून वॉशिंग्टन सुंदरने विजयात मोलाचा वाटा उचलला. मात्र या सामन्यात भारताच्या विजयासोबतच चर्चा झाली, ते शुभमन गिलची. यामागे कारण ठरली सचिन तेंडुलकरची लेक सारा तेंडुलकर..IND vs AUS 3rd T20I : भारताने केला विक्रमी लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग, ऑस्टेलियाला नमवून मालिका बरोबरीत; अर्शदीप, सुंदर ठरले लकी.सारा ऑस्ट्रेलियन पर्यटनासाठी ब्रँड अँबेसिडर आहे. त्यामुळे सध्या ती ऑस्ट्रेलियात गेलेली आहे. यादरम्यान, ती सोशल मीडियावर टाकत असलेल्या पोस्टवरून ती वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनाही उपस्थित राहिल्याचे दिसले आहे. पण तिने आता भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठीही हजेरी लावल्याने ती चर्चेचा विषय देखील ठरली होती.ज्यावेळी ऑस्ट्रेलियाने दिलेल्या १८७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारतीय संघ उतरला, त्यावेळी भारताकडून उपकर्णधार शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. गिल फलंदाजी करत असताना कॅमेरा सारावर गेल्याने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये दिसते की सारा मिया खलिफासोबत या सामन्याचा आनंद घेत आहे..खरंतर काही वर्षांपूर्वी शुभमन गिल आणि सारा रिलेशनशीपमध्ये असल्याच्या चर्चा झाल्या होत्या. या दोघांच्या सोशल मिडिया पोस्ट आणि कमेंट्सवरून या चर्चा झाल्या होत्या. पण रिपोर्ट्सनुसार या दोघांचे ब्रेकअप झाले. मात्र असे असले तरी यामुळे बऱ्याचदा या दोघांच्या नात्याबद्दल चर्चा होत असते. नुकतेच इंग्लंडमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यानही हे दोघे एकमेकांसमोर आले होते, यावेळीचे व्हिडिओही बरेच व्हायरल झाले होते..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर ऑस्ट्रेलियाने २० षटकात ६ बाद १८६ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून टीम डेव्हिडने ३८ चेंडूत ८ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. मार्कस स्टॉयनिसने ३९ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली. भारताकडून अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs AUS T20I लढतीपूर्वी दिग्गज खेळाडूने अचानक घेतली निवृत्ती; म्हणाला, हा निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ....त्यानंतर भारताने १८.३ षटकात ५ विकेट्स गमावत १८८ धावा करून विजय मिळवला. भारताकडून वॉशिंग्टन सुंदरने २३ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ४९ धावा केल्या. जितेश शर्माने १३ चेंडूत नाबाद २२ धावा केल्या. याशिवाय अभिषेक शर्मा (२५), सूर्यकुमार यादव (२४) आणि तिलक वर्मा (२९) यांनीही छोटेखानी खेळी केल्या. शुभमन मात्र १५ धावांवर बाद झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून नॅथन एलिसने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.