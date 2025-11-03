Cricket

World Cup 2025: 'आता विजयाची सवय लावायची...' वर्ल्ड कप विजयानंतर काय म्हणाली कॅप्टन हरमनप्रीत कौर?

Harmanpreet Kaur on India Won Women's World Cup 2025: भारतीय संघाने महिला वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने आनंद व्यक्त केला. ती वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कर्णधार ठरली. या विजयानंतर ती काय म्हणाली वाचा.
Pranali Kodre
  • भारतीय महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकला.

  • नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत करत भारतीय संघाने इतिहास रचला.

  • या विजयानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौर काय म्हणाली जाणून घ्या.

