World Cup 2025: 'आता विजयाची सवय लावायची...' वर्ल्ड कप विजयानंतर काय म्हणाली कॅप्टन हरमनप्रीत कौर?

भारतीय महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकला. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत करत भारतीय संघाने इतिहास रचला. या विजयानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौर काय म्हणाली जाणून घ्या. .भारतीय महिला संघाची वर्ल्ड कप विजयाची प्रतिक्षा अखेर रविवारी (२ नोव्हेंबर) पूर्ण झाली. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात रविवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम सामन्यात ५२ धावांनी पराभूत केलं आणि पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप उंचावला. त्यामुळे भारतीय वरिष्ठ महिला संघाचे हे पहिलेच आयसीसी विजेतेपद ठरले. तसेच हरमनप्रीत कौर वनडे वर्ल्ड कप जिंकणारी पहिली भारतीय कर्णधार ठरली. .Amol Muzumdar: भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नाही, पण आता World Cup विजेता कोच; महिला संघाच्या यशामागचा हिरो.या विजयानंतर भारतीय खेळाडू भावूक झाल्या होत्या. हरमनप्रीतसह स्मृती मानधनालाही अश्रु अनावर झाले होते. २५ वर्षांनंतर अखेर या स्पर्धेला भारताच्या रुपात नवा विजेता मिळाला. या ऐतिहासिक विजयानंतर भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर म्हणाली, 'आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रेक्षकांचे आभार. बीसीसीआय,निवड समिती, प्रेक्षक सर्वांचे आभार. माझ्या वडिलांचे मी विशेष आभार मानेल. तीन सलग पराभवानंतरही आम्हाला विश्वास होता. मी शेवटच्या सामन्यातही मी म्हणाले की आत्मविश्वास महत्त्वाचा होता, हा संघ परिस्थिती पालटू शकत होता. संघातील प्रत्येक खेळाडूला याचे श्रेय आहे. खेळाडू सकारात्मक राहिले, लक्ष केंद्रित ठेवले, दिवस-रात्र सर्वकाही दिले. हा संघ यासाठी पात्र होता.'.'जेव्हा लॉरा आणि सुन फलंदाजी करत होते, तेव्हा दक्षिण आफ्रिका चांगल्या स्थितीत होते. मी शफालीला उभं असलेलं पाहिलं, तिने ज्याप्रकारे फलंदाजी केली होती, मला माहित होती की आज तिचा दिवस आहे. माझं मन मला सांगत होतं तिला गोलंदाजी द्यायला हवी. मी तसंच केलं. मी तिला विचारलंही तू तयार आहेस का, तिने लगेच होकार दिला. तिच्या षटकाने सर्वकाही बदलले. ती जेव्हा संघात आली, त्याचवेळी तिला सांगितलं होतं की तिला गोलंदाजी कपावी लागेल, पण ती त्यासाठी तयार होती. ती निडर आहे, सकारात्मक आहे आणि संघासाठी नेहमीच योगदान द्यायला तयार असते.'.हरमनप्रीत पुढे म्हणाली, 'आजची खेळपच्ची वेगळी होती, पाऊस होता, ढगाळ वातावरण होतं. आम्हाला माहित होतं की २९० धावांही चांगल्या ठरू शकतात. कारण अंतिम सामन्यात नेहमीच दबाव असतो. पण दक्षिण आफ्रिकेलाही श्रेय द्यायला हवे, ते खूप चांगले खेळले. पण शेवटी ते गोंधळले आणि आम्ही तिथेच सामना पकडला. विकेट्समुळे सामना पालटला. प्रत्येक वर्ल्ड कपमध्ये आपण म्हणत होतो की ती अंतिम रेष पार झाली पाहिजे.'.प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांचेही हरमनप्रीतने कौतुक केले. ती म्हणाली, 'गेल्या दोन वर्षात अमोल सरांच्या मार्गदर्शनात आम्ही मेहनत घेतली होती. त्यांनी आम्हाला नेहमीच आठवण करून दिली होती की हा संघ काहीतरी अविश्वसनीय करून दाखवू शकतो. सपोर्ट स्टाफ आणि बीसीसीआयलाही श्रेय द्यायला हवे कारण त्यांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला. आम्ही इथे उभे आहोत कारण पूर्वी आणि आत्ताही जे या प्रवासात सहभागी होते, त्यांचाही मोठा वाटा आहे.''ही फक्त आता सुरुवात आहे, आम्हाला हा अडथळा पार करायचा होता आणि आम्ही ते साध्य केले. आता पुढचे ध्येय सातत्यपूर्ण राहून आम्हाला असे विजय पुन्हा पुन्हा मिळवायचे आहेत. विजयाची सवय लावायची आहे. आता आम्हाला चॅम्पियन्स कप खेळायचा आहे, पुढच्यावर्षी आणखी एक वर्ल्ड कप आहे. मोठ्या स्पर्धा येणार आहेत आणि आम्हाला दिवसेंदिवस चांगली कामगिरी करायची आहे. हा शेवट नाही, तर नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे.'.India won Women's World Cup: दीप्ती शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! भारतीय महिलांनी इतिहास रचला, रोहित शर्मा रडला; Video Viral .अंतिम सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ७ बाद २९८ धावा केल्या होत्या. पण २९९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ४५.३ षटकात दक्षिण आफ्रिकेचा डाव २४६ धावांवर आटोपला. भारताच्या विजयात शफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांचे मोलाचे योगदान राहिले. शफालीने ७८ चेंडूत ८७ धावा केल्या, तर गोलंदाजी करताना सुन ल्युस आणि मारिझान काप या दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्माने ५८ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. तसेच तिने गोलंदाजी करताना ५ विकेट्स घेण्याचा कारनामाही केला. दीप्ती या स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरली. तिने या संपूर्ण स्पर्धेत ९ सामन्यांत २१५ धावा केल्या आणि २२ विकेट्सही घेतल्या. ती सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाजही ठरली.