T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनचे शतक थोडक्यात हुकले, पण पठ्ठ्याने वानखेडे स्टेडियम दणाणून सोडले; अनेक विक्रम मोडले

T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: संजू सॅमसनेच्या नावाने वानखेडे स्टेडियम दणाणून गेले... अभिषेक शर्मा दुसऱ्याच षटकात माघारी परतण्याचे कोणतेच दडपण संजूने न घेता इंग्लंडच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याने स्पर्धेतील सलग दुसरे अर्धशतक २७ चेंडूंत पूर्ण करताना मोठा विक्रम नोंदवला.. त्याला इशान किशनची साथ मिळाली आणि दोघांनी ४५ चेंडूंत ९७ धावा जोडल्या. त्यानंतर शिवम दुबेला बढती दिली गेली आणि त्याने इंग्लंडच्या फिरकीपटूंना चोपला.. संजूचे शतक मात्र थोडक्यात हुकले. .अभिषेक शर्माचे ( ९) अपयशाचे सत्र उपांत्य फेरीच्या सामन्यातही सुरू राहिले. पण, संजू सॅमसनचे वादळ वानखेडे स्टेडियमवर घोंगावले. त्याने इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा करताना २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याचे हे या स्पर्धेतील सलग दुसरे अर्धशतक ठरले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत ५०+ धावांची खेळी करणारा संजू भारताचा चौथा सलामीवीर ठरला. गौतम गंभीर ( २००७), रोहित शर्मा ( २०२४) आणि विराट कोहली ( २०२४) यांनी आधी हा पराक्रम केला होता. संजू १५ धावांवर असताना हॅरी ब्रूकने त्याचा सोपा झेल टाकला..संजूला दुसऱ्या विकेटसाठी इशान किशनची साथ मिळाली. दोघांनी इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेतला आणि चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडताना ४५ चेंडूंत ९७ धावा जोडल्या. या जोडीला १०व्या षटकात आदिल रशीदने ब्रेक लावला. इशान १८ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ३९ धावांवर झेलबाद झाला. शिवमने इंग्लंडचा प्रमुख फिरकीपटू आदिल रशीदला एकाच षटकात दोन खणखणीत षटकार खेचून इशानच्या विकेटचा वचपा काढला. संजू व इशान यांनी ९७ धावांची भागीदारी करून इतिहास रचला. .भारताने फलंदाजीच्या स्ट्रॅटेजीत बदल करताना शिवम दुबेला चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवले. भारतीय संघाने ८.३ षटकांत फलकावर १०० धावा चढवल्या, ज्या या स्पर्धेच्या बाद फेरीतील दुसऱ्या सर्वात जलद शंभर धावा ठरल्या. यापूर्वी न्यूझीलंडने कालच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७.५ षटकांत शतकी पल्ला गाठला होता. शिवमने इंग्लंडचा प्रमुख फिरकीपटू आदिल रशीदला एकाच षटकात दोन खणखणीत षटकार खेचून इशानच्या विकेटचा वचपा काढला. १४व्या षटकात संजू बाद झाला. त्याने ४२ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ८९ धावांची वादळी खेळी केली. .भारतासाठी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या नॉक आऊट सामन्यातील ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. युवराज सिंग व रॉबिन उथप्पा यांनी २००७ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध उपांत्य फेरीत ८४ धावांची भागीदारी केली होती.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या एकाच पर्वात २०० हून अधिक धावा करणारा संजू हा चौथा भारतीय सलामीवीर ठरला. यापूर्वी रोहित शर्मा, गौतम गंभीर व लोकेश राहुल यांनी हा पराक्रम केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.