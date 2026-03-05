Cricket

T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनचे शतक थोडक्यात हुकले, पण पठ्ठ्याने वानखेडे स्टेडियम दणाणून सोडले; अनेक विक्रम मोडले

India vs England T20 World Cup Semi Final Marathi: वानखेडेवर एकच नाव घुमत होते – Sanju Samson! उपांत्य फेरीसारख्या मोठ्या सामन्यात त्याने तुफानी खेळी करत इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला.
Sanju Samson Makes England Pay for Dropped Catch ( Photo Credit : Vijay Bate)

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: संजू सॅमसनेच्या नावाने वानखेडे स्टेडियम दणाणून गेले... अभिषेक शर्मा दुसऱ्याच षटकात माघारी परतण्याचे कोणतेच दडपण संजूने न घेता इंग्लंडच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याने स्पर्धेतील सलग दुसरे अर्धशतक २७ चेंडूंत पूर्ण करताना मोठा विक्रम नोंदवला.. त्याला इशान किशनची साथ मिळाली आणि दोघांनी ४५ चेंडूंत ९७ धावा जोडल्या. त्यानंतर शिवम दुबेला बढती दिली गेली आणि त्याने इंग्लंडच्या फिरकीपटूंना चोपला.. संजूचे शतक मात्र थोडक्यात हुकले.

