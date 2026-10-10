IPL 2027: CSK सोबत २००८ पासून प्रवास केलेल्या दिग्गजाची अखेर साथ संपली; फ्रँचायझीने घेतला मोठा निर्णय

Mike Hussey Removed from CSK Coaching: चेन्नई सुपर किंग्स संघ गेल्या तीन हंगामात आयपीएलमध्ये प्रचंड संघर्ष करताना दिसला. आयपीएल २०२६ मध्येही संघ ८ व्या क्रमांकावर राहिला होता. आयपीएलच्या १९ हंगामांच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच झालं की चेन्नई सुपर किंग्स सलग तीन हंगामात प्लेऑफमध्ये पोहचण्यात अपयशी ठरले. यानंतर मात्र २०२७ पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने सपोर्ट स्टाफमध्ये फेरबदल करण्यास सुरुवात केली आहे. .CSK च्या कोचिंग स्टाफमध्ये बदलाचे वारे! झहीरपाठोपाठ माजी वेगवान गोलंदाजाचीही संघात एन्ट्री.खरंतर चेन्नई फार बदल करण्यासाठी ओळखले जात नाही. मात्र सध्या चेन्नई संघाची पुनर्बांधणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संघात आधीच अनेक युवा खेळाडूंना घेतले असून आता सपोर्ट स्टाफमध्ये बदल केले जात आहेत. आता चेन्नईसोबत दीर्घकाळापासून असलेल्या फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसी याला पदावरून काढण्याचा चेन्नईने निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय २०२७ च्या हंगामापूर्वी फ्रँचायझी करत असलेल्या पुनर्रचनेचा हा मोठा भाग आहे. .यापूर्वी चेन्नईने २००९ पासून मुख्य प्रशिक्षक असलेल्या स्टीफन फ्लेमिंग यांनाही काढले होते. त्यांच्या जागेवर झहीर खानला मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नेमण्यात आले आहे. तसेच माजी गोलंदाजी प्रशिक्षक एरिक सिमन्स हे देखील संघातून आधीच बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या जागेवर माजी गोलंदाज मोहित शर्माकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. .आता माईक हसीचाही प्रवास चेन्नईसोबतचा संपला आहे. खरंतर हसी २००८ पासून चेन्नईच्या संघाने पाहिलेल्या चढ-उतारांचा साक्षीदार राहिला आहे. तो २००८ च्या पहिल्या हंगामात खेळला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये तो खेळला नव्हता. पण नंतर २०१० ते २०१३ दरम्यान तो चेन्नईकडून खेळाडू म्हणून खेळाला. २०१४ चा एकमेव हंगाम तो मुंबई इंडियन्सकडून खेळल्यानंतर २०१५ मध्ये तो पुन्हा चेन्नई संघात परतला होता. खेळाडू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर २०१८ पासून तो २०२६ पर्यंत स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या कोचिंग टीममध्ये फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम करत होता..IPL 2027: झहीर खानची CSK च्या हेड कोचसाठी मुलाखत झाली होती का? कशी झाली निवड? जाणून घ्या इनसाईड अपडेट .दरम्यान क्रिकबझच्या वृत्तानुसार चेन्नई सुपर किंग्सने 'मिस्टर क्रिकेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हसीला या निर्णयाबद्दल सांगितले आहे. खरंतर हसीचे चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराजसोबत चांगले संबंध होते. पण फ्रँचायझीच्या फेरबदलाच्या निर्णयांचा तो भाग बनला.तथापि, हसीचा जरी चेन्नईसोबत प्रवास संपला असला, तरी तो दुसऱ्या एखाद्या आयपीएल संघासोबत प्रशिक्षक म्हणून दिसू शकतो. त्याच्यासोबत काही संघांची चर्चा सुरू असल्याचेही समोर आले आहे. मात्र चेन्नई संघात त्याची जागा कोण घेणार हे अद्याप समजलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.