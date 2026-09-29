CSK च्या कोचिंग स्टाफमध्ये बदलाचे वारे! झहीरपाठोपाठ माजी वेगवान गोलंदाजाचीही संघात एन्ट्री

Chennai Super Kings New Bowling Coach: चेन्नई सुपर किंग्स संघाची (CSK) गेल्या तीन हंगामात फारशी चांगली कामगिरी झालेली नाही. गेल्या तीन हंगामात त्यांनी प्लेऑफही गाठलेली नाही. त्यानंतर आता चेन्नई संघात गेल्यावर्षीपासून अनेक बदलांचे वारे वाहाताना दिसत आहे. संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. यानंतर आता आयपीएल २०२७ आधी कोचिंग स्टाफमध्येही बदल होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) यांनी १६ वर्षांनंतर मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागेवर भारताचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज झहीर खानला (Zaheer Khan) मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. आता आणखी एका माजी वेगवान गोलंदाजाचा समावेश कोचिंग स्टाफमध्ये होण्याची शक्यता आहे. .IPL 2027 News: खेळाडू की मार्गदर्शक? CSK ने MS Dhoni ची भूमिका जाहीर केली; मुख्य प्रशिक्षकपदी झहीर खान बसताच मोठी घोषणा.भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहित शर्मा (Mohit Sharma) चेन्नई सुपर किंग्स संघात गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून दाखल होण्याची शक्यता आहे. अद्याप चेन्नई फ्रँचायझीने अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी CSK चे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी याचे संकेत दिले आहेत.यापूर्वी एरिक सिमन्स फ्लेमिंग यांच्या टीममध्ये चेन्नईचे गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहात होते. पण आता त्यांची जागा मोहित घेण्याची शक्यता आहे. .खरंतर यापूर्वीच हे स्पष्ट करण्यात आले होते की झहीरला त्याचा कोचिंग स्टाफ निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे आहे त्या कोचिंग स्टाफसह जाण्याची किंवा नव्या कोचिंग स्टाफ निवडून काम करण्याचा पर्याय होता.क्रिकबझशी बोलताना कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले की 'झहीर सध्या कोचिंग स्टाफबाबत अंतिम निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्याने गोलंदाजी प्रशिक्षकासाठी मोहित शर्माचीच निवड केली असल्याचे दिसत आहे, जितके मला माहित आहे.'.मोहित चेन्नईसाठी चार हंगाम यापूर्वी खेळला आहे. तो भारतासाठीही ८ टी२० सामने खेळला असून २०१५ वनडे वर्ल्ड कपसाठीही भारतीय संघाचा भाग होता. तो २०२५ आयपीएलपर्यंत क्रिकेटमध्ये सक्रिय होता. पण त्याने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे. तो जेव्हा चेन्नईकडून आणि भारताकडून खेळला आहे, तेव्हा धोनीच्या विश्वासातील वेगवान गोलंदाज होता. तसेच चेन्नई संघात खेळल्याने त्याला या फ्रँचायझीबाबत कल्पना आहे. मोहित चेन्नईसाठी ४८ सामने खेळला आहे..IPL 2027: झहीर खानची CSK च्या हेड कोचसाठी मुलाखत झाली होती का? कशी झाली निवड? जाणून घ्या इनसाईड अपडेट .दरम्यान, झहीर आणि चेन्नई अद्याप फलंदाजी प्रशिक्षकाबाबत अंतिम निर्णयापर्यंत पोहचलेले नसल्याची शक्यता आहे. खरंतर बरीच वर्षे मायकल हसीने ही जबाबदारी सांभाळली होती. तो चेन्नईचा मुख्य प्रशिक्षक होईल, अशीही चर्चा होती. पण झहीरला ही जबाबदारी मिळाली. हसी ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज असून आता त्यालाच कायम केले जाणार की फलंदाजी प्रशिक्षकही बदलला जाणार, हे पाहावे लागणार आहे. या पदासाठी अद्याप ३-४ जणांसोबतही चर्चा सुरू असल्याचे समजत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.