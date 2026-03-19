Cricket

माशी शिंकली…! IPL 2026 ला सुरुवात होण्यापूर्वीच CSK च्या स्टार खेळाडूने माघार घेतली, दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामाला मुकणार

Chennai Super Kings injury news before IPL 2026: आयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडला आहे.
Nathan Ellis injury IPL 2026 CSK replacement options.jpg

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Nathan Ellis injury IPL 2026 CSK replacement options: चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व सुरू होण्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या लढतीत CSK ला राजस्थान रॉयल्सचा सामना करावा लागणार आहे. मथिशा पथिराणा याला लिलावात आधीच गमावल्यामुळे CSK ची गोलंदाजी कमकुवत वाटत होती, त्यात आता ऑस्ट्रेलियन जलदगती गोलंदाज नॅथन एलिस याने दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. ३१ वर्षीय गोलंदाजाला हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली आहे आणि तो निर्धारित वेळेत पूर्णपणे तंदुरुस्त होऊ शकणार नाही.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
CSK
indian premier league
Australian Cricketer
cricket news today
IPL 2026

Related Stories

No stories found.