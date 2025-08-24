Cheteshwar Pujara Retire: 'तू तिसऱ्या क्रमांकावर येणे...' सचिन तेंडुलकरची खास पोस्ट; रहाणे, युवी, लक्ष्मणही झाले व्यक्त

भारतीय क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.चेतेश्वर पुजाराने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याने क्रिकेटवर्तुळात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्याच्या निवृत्तीवर सचिन तेंडुलकर, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंग यांसारख्या दिग्गजांनी पोस्ट केल्या आहेत..रविवारी खरंतर सुट्टीचा दिवस, मात्र अनेक भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना आज मोठा धक्का बसला. भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजाराने क्रिकेटला अलविदा म्हटले आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत तो सर्व प्रकारच्या भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्त होत असल्याची माहिती सर्वांना दिली. पुजारा गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय संघातून बाहेर असला, तरी तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रिय होता. पण आता त्याने सर्वच प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याने क्रिकेटवर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत..Cheteshwar Pujara Retire: भारताचा 'टेस्ट स्पेशालिस्ट' निवृत्त! पुजाराने केली मोठी घोषणा; म्हणाला, 'प्रत्येक चांगली गोष्ट...'.पुजाराने २०१० मध्ये भारताकडून कसोटीतून पदार्पण केले. त्याने सुरुवातीला सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, व्हीव्हीएस लक्ष्मण, झहीर खान, एमएस धोनी अशा दिग्गजांसोबत खेळला. हे निवृत्त झाल्यानंतर तो बराच काळ विराट कोहली, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन अशा खेळाडूंसोबत खेळला. पुजाराने द्रविडच्या निवृत्तीनंतर जवळपास एक दशक तिसऱ्या क्रमांकाची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली होती. त्याला मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटमध्ये फारशी संधी मिळाली नसली, तरी पुजाराने कसोटीत त्याचे वेगळे स्थान निर्माण केले..त्यामुळे त्याच्याबाबतीत अनेक आजी - माजी खेळाडू व्यक्त झाले आहेत. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने म्हटले आहे की 'पुजारा, तू तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणे, हे नेहमीच दिलासा देणारे होते. तू जेव्हाही खेळला, तेव्हा शांतता, धैर्य आणि कसोटी क्रिकेटसाठी अपार निष्ठा ठेवून खेळलास. तुझी भक्कम तंत्रशुद्ध फलंदाजी, संयम आणि दबावातीलही स्थिरता संघासाठी नेहमीच आधार देणारी होती. २०१८ मधील ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील कसोटी मालिका विजय तुझ्यासाठी विशेष. तुझ्या अद्भुत जिद्दीशिवाय आणि धावांशिवाय तो विजय शक्यच नव्हता. तुझ्या शानदार कारकिर्दीसाठी अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. तुझ्या दुसऱ्या डावाचा आता आनंद घे.'.पुजाराचा संघसहकारी अजिंक्य रहाणेने लिहिले की 'पुज्जी, तुझ्या शानदार कारकिर्दीसाठी अभिनंदन. तुझ्यासोबत खेळतानाच्या प्रत्येक क्षणाचा आणि विजयाचा आनंद घेतला आहे. तुझ्या दुसऱ्या इनिंगसाठी शुभेच्छा.'युवराज सिंगने लिहिले की 'देशासाठी नेहमीच त्याचे मन, शरीर आणि आत्मा समर्पित करणारा. पुज्जी तुझ्या विलक्षण कारकिर्दीसाठी अभिनंदन, आता तुला दुसऱ्या बाजूला पाहण्यात उत्सुक आहे.'.भारताचा मुख्य प्रशिक्षक आणि पुजाराचा माजी संघसहकारी गौतम गंभीरने लिहिले, 'वादळ उठले असतानाही तो खंबीरपणे उभा राहिला. आशा मावळत असतानाही तो जिद्दीने लढला. अभिनंदन पुज्जी.' याशिवाय देखील अनेक आजी - माजी खेळाडूंनी पोस्ट शेअर केल्या आहेत..पुजाराने त्याच्या कारकिर्दीत २७८ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६६ शतके आणि ८१ अर्धशतकांसह २१३०१ धावा केल्या, ज्यात त्याने भारतासाठी १०३ कसोटी सामने खेळताना १९ शतके आणि ३५ अर्धशतकांसह ७१९५ धावा केल्या. त्याने भारतासाठी ५ वनडे सामनेही खेळले, ज्यात त्याने ५१ धावाच केल्या..FAQs१. चेतेश्वर पुजारा कसोटी पदार्पण कधी केले?(When did Cheteshwar Pujara make his Test debut?)➡️ चेतेश्वर पुजाराने ऑक्टोबर २०१० मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बंगळुरूमध्ये भारताकडून कसोटीत पदार्पण केले.२. चेतेश्वर पुजाराने भारतासाठी किती कसोटी सामने खेळले?(How many Tests did Pujara play for India?)➡️ चेतेश्वर पुजाराने भारतासाठी १०३ कसोटी सामने खेळले.३. चेतेश्वर पुजाराच्या कसोटीतील एकूण धावा किती आहेत?(What are Pujara’s total Test runs?)➡️ चेतेश्वर पुजाराने ७१९५ धावा कसोटी क्रिकेटमध्ये केल्या आहेत.४. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये चेतेश्वर पुजाराला भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली का?(Did Pujara play limited-overs cricket for India?)➡️ होय, पण चेतेश्वर पुजाराला फक्त ५ वनडे सामने भारताकडून खेळण्याची संधी मिळाली.५, पुजाराचे फर्स्ट क्लास क्रिकेटमधील आकडे कसे आहेत?(What are Pujara’s first-class cricket stats?)➡️ चेतेश्वर पुजाराने २७८ फर्स्ट क्लास सामन्यांत २१३०१ धावा, ६६ शतके आणि ८१ अर्धशतके केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.