Cheteshwar Pujara: मला फार काही बोलायचे नाही! चेतेश्वरने 'निवृत्ती' घेण्यामागचं खरं कारण सांगितलं, म्हणाला...

चेतेश्वर पुजाराने रविवारी सोशल मीडियावर सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.तो जवळपास दोन वर्षांपासून टीम इंडियाबाहेर होता आणि आयपीएलमध्येही त्याला संधी मिळाली नव्हती.२०२३ च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलनंतर त्याने भारतासाठी कसोटी सामना खेळलेला नाही..Why did Cheteshwar Pujara retire from Indian cricket? मला भारतीय संघात पुनरागमन करायचे आहे, रणजी करंडक स्पर्धेचा आणखी एक हंगाम खेळायचा आहे... असे बोलणारा चेतेश्वर पुजारा, अचानक निवृत्ती जाहीर करतो. पुजाराने रविवारी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. तो जवळपास दोन वर्ष टीम इंडियाच्या बाहेर होता, आयपीएलमध्येही त्याला कोणी ताफ्यात घेतले नाही. असे असले तरी त्याची खेळण्याची भूक संपलेली नव्हती. त्यामुळेच त्याच्या अचानक निवृत्ती घेण्यामागे अनेक तर्क लावले जात आहेत..चेतेश्वरने २०२३ मध्ये भारताकडून शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये तो ऑस्ट्रेलियाला भिडला होता. त्यानंतर तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सक्रिय होता आणि त्यात त्याने चांगली कामगिरीही केली होती. मात्र, दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेत सलग दोन पर्व त्याची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरलेली. भारतीय संघात नसला तरी त्याने आगामी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. मात्र, अचानक निवृत्ती जाहीर करून त्याने धक्का दिला..रोहित शर्माने वन डे वर्ल्ड कप २०२७ खेळू नये, ही BCCI ची इच्छा! माजी फलंदाजाचा गौप्यस्फोट; म्हणाला, विराटसाठीही.....Sports Tak शी बोलताना पुजाराने त्याच्या निवृत्तीमागचं खरं कारण सांगितलं. तो म्हणाला, हा माझा वैयक्तिक निर्णय आहे आणि हीच योग्य वेळ असल्याचे मी ठरवले. विशेषतः युवा खेळाडूंना देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये संधी मिळायला हवी, हे माझं मत आहे. मी आणखी एक रणजी करंडक स्पर्धेचा हंगाम खेळेन, असा मी विचार करत होतो. पण, नंतर विचार केला, की युवा खेळाडूंना आता संधी मिळायला हवी. त्याच्या त्यांना फायदा होईल. त्यामुळे निवृत्तीचा निर्णय मी घेतला. मागील काही वर्ष मी भारतीय संघाचाही सदस्य नव्हतो, आता यापेक्षा जास्त मला काही बोलायचे नाही..पुजाराने भारतासाठी १०३ कसोटी सामन्यांत १९ शतकं व ३५ अर्धशतकांसह ७१९५ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ४३.६० इतकी राहिली आहे. त्याने पाच वन डे सामन्यांत ५१ धावा केल्या. २०१२ मध्ये त्याने कसोटी संघात पदार्पण केले आणि राहुल द्रविडच्या निवृत्तीनंतर तिसऱ्या क्रमांकाची जबाबदारी त्याने सक्षमपणे पार पाडली..Cheteshwar Pujara: 'क्रिकेटसाठी तू बरीच तडजोड केलीस, आता...' पुजारासाठी पत्नी पूजाची भावनिक पोस्ट.पुजारासह इशांत शर्मा, वृद्धीमान साहा आणि अजिंक्य रहाणे यांना २०२२ मध्ये घरच्या मैदानावर झालेल्या श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेतून वगळले गेले. पुजारा व रहाणे यांनी त्यानंतर कसोटी संघात पुन्हा पुनरागमन केले. पुजारा पुढील एक वर्ष कसोटी क्रिकेट खेळला, तर रहाणेला पुढच्या मालिकेसाठी बाहेर बसवले गेले. भारताने खेळलेल्या दोन्ही जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनल सामन्यात पुजारा सदस्य होता.