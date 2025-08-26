Cricket

Cheteshwar Pujara: मला फार काही बोलायचे नाही! चेतेश्वरने 'निवृत्ती' घेण्यामागचं खरं कारण सांगितलं, म्हणाला...

Cheteshwar Pujara’s statement on his retirement reason : भारतीय क्रिकेटचा विश्वासार्ह टेस्ट फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने दोन दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. विशेष म्हणजे पुजाराने नुकतेच सांगितले होते की, तो येत्या हंगामात खेळण्याचा विचार करत होता. मात्र अचानक घेतलेल्या या निर्णयामागचे खरे कारण त्याने स्वतः उघड केले आहे.
Cheteshwar Pujara opens up about his sudden retirement decision
Swadesh Ghanekar
Summary

  • चेतेश्वर पुजाराने रविवारी सोशल मीडियावर सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.

  • तो जवळपास दोन वर्षांपासून टीम इंडियाबाहेर होता आणि आयपीएलमध्येही त्याला संधी मिळाली नव्हती.

  • २०२३ च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलनंतर त्याने भारतासाठी कसोटी सामना खेळलेला नाही.

Why did Cheteshwar Pujara retire from Indian cricket? मला भारतीय संघात पुनरागमन करायचे आहे, रणजी करंडक स्पर्धेचा आणखी एक हंगाम खेळायचा आहे... असे बोलणारा चेतेश्वर पुजारा, अचानक निवृत्ती जाहीर करतो. पुजाराने रविवारी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. तो जवळपास दोन वर्ष टीम इंडियाच्या बाहेर होता, आयपीएलमध्येही त्याला कोणी ताफ्यात घेतले नाही. असे असले तरी त्याची खेळण्याची भूक संपलेली नव्हती. त्यामुळेच त्याच्या अचानक निवृत्ती घेण्यामागे अनेक तर्क लावले जात आहेत.

