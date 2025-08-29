Cricket

सध्याच्या टीम इंडियातील भरवशाचा फलंदाज कोण? चेतेश्वर पुजाराचा 'या' खेळाडूवर पूर्ण विश्वास; तो गिल किंवा यशस्वी नाही...

Cheteshwar Pujara says KL Rahul is India’s best Test batsman : भारतीय कसोटी क्रिकेटमध्ये अनेक महान फलंदाज घडले आहेत. सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, व्ही व्हीएस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली या परंपरेत आता आणखी एक नाव पुढे येत आहे.पुजाराने सध्याच्या भारतीय संघातील सर्वोत्तम कसोटी फलंदाजाचे नाव जाहीर केले आहे.
Summary

  • विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर. अश्विन आणि चेतेश्वर पुजारानंतर टीम इंडिया आता युवा खेळाडूंवर आधारित आहे.

  • शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडविरुद्धची कसोटी मालिका २-२ अशी बरोबरीत संपली.

  • माजी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने केएल राहुलला सर्वात विश्वासार्ह कसोटी फलंदाज म्हटले आहे.

विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा अशा एकेक स्टार खेळाडूंनी कसोटी क्रिकेटला रामराम केला. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली युवा संघ घडतोय आणि नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंड दौऱ्यावर गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने मालिका २-२ अशी बरोबरी रोखली. गिलने ही मालिका गाजवली असली तरी माजी फलंदाज पुजाराचा याचा सध्याच्या संघातील एका फलंदाजावर जरा जास्तच विश्वास आहे. तो गिल किंवा यशस्वी जैस्वाल नाही.

Cheteshwar Pujara
