सध्याच्या टीम इंडियातील भरवशाचा फलंदाज कोण? चेतेश्वर पुजाराचा 'या' खेळाडूवर पूर्ण विश्वास; तो गिल किंवा यशस्वी नाही...

विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर. अश्विन आणि चेतेश्वर पुजारानंतर टीम इंडिया आता युवा खेळाडूंवर आधारित आहे.शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडविरुद्धची कसोटी मालिका २-२ अशी बरोबरीत संपली.माजी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने केएल राहुलला सर्वात विश्वासार्ह कसोटी फलंदाज म्हटले आहे..विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा अशा एकेक स्टार खेळाडूंनी कसोटी क्रिकेटला रामराम केला. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली युवा संघ घडतोय आणि नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंड दौऱ्यावर गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने मालिका २-२ अशी बरोबरी रोखली. गिलने ही मालिका गाजवली असली तरी माजी फलंदाज पुजाराचा याचा सध्याच्या संघातील एका फलंदाजावर जरा जास्तच विश्वास आहे. तो गिल किंवा यशस्वी जैस्वाल नाही..पुजाराने केएल राहुलला ( KL Rahul) नाव घेतले भारतीय कसोटी संघातील सर्वात विश्वासार्ह फलंदाज म्हटले आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर लोकेशनेही चांगली खेळी केली आणि त्याने संघ अडचणीत असताना ज्या क्लासने फलंदाजी केली, त्याचे सर्वांनी कौतुक केले. त्यामुळेच पुजाराने त्याला विश्वासार्ह म्हटले आहे. राहुल त्याच्या पारंपारिक तंत्र आणि संयमाच्या आधारे संघाचा पाया मजबूत करताना अनेकदा दिसला..पुजारा म्हणाला की, तो सर्वोत्तम कसोटी फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याचे तंत्र भारतीय संघात सर्वात अचूक मानले जाते. तो डावाची सुरुवात करत आहे, हे देखील चांगले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण संघासाठी एक मजबूत आधार तयार होतो..क्लासिक डिफेन्स आणि शॉट सिलेक्शन, ही राहुलची ताकद म्हणजे आहे. परदेशी खेळपट्ट्यांवरही जिथे वेगवान गोलंदाजांना सर्वाधिक धार असते, राहुल त्याच्या तंत्रावर टिकून राहतो. क्रीजवर त्याची उपस्थिती गोलंदाजांसाठी आव्हान बनताना दिसली आहे..राहुलने ६३ कसोटी सामन्यांत १० शतकं व १९ अर्धशतकांसह ३५.४९च्या सरासरीने ३७८९ धावा केल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ११० सामन्यांत २१ शतकं व ३९ अर्धशतकांसह त्याच्या नावावर ८०३० धावा आहेत..