Cheteshwar Pujara: 'क्रिकेटसाठी तू बरीच तडजोड केलीस, आता...' पुजारासाठी पत्नी पूजाची भावनिक पोस्ट

चेतेश्वर पुजाराने १०३ कसोटीत ७१९५ धावा करून भारतीय कसोटी संघाचा खंबीर चेहरा म्हणून कारकीर्द पूर्ण केली.३७ वर्षीय पुजाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.पत्नी पूजा पुजाराने भावनिक पोस्ट लिहून त्याच्या त्याग, संयम आणि शिस्तीचे कौतुक केले..Cheteshwar Pujara wife Puja emotional tribute post : चेतेश्वर पुजारा हा भारतीय कसोटी क्रिकेटचा खंबीर चेहरा. आपल्या फलंदाजीतील चिकाटी, संयम आणि तडजोडीमुळे पुजाराने टीम इंडियासाठी असंख्य सामने वाचवले. पण या प्रवासामध्ये त्याने कुटुंबीयांसोबत अनेक क्षण गमावले, अनेक सण-उत्सव दूरूनच अनुभवले. त्याच्या पत्नी पूजा पुजाराने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत या सर्व त्यागांचा उल्लेख केला आहे..२०१० ते २०२३ या कालावधीत पुजाराने भारतासाठी १०३ कसोटी सामन्यांत ७१९५ धावा केल्या. ३७वर्षीय पुजाराने रविवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या या निर्णयाचे आश्चर्य वाटले नाही, कारण तो बराच कालावधीपासून टीम इंडियाबाहेर होता. पुजाराच्या निवृत्तीच्या निर्णयानंतर माजी-आजी खेळाडूंनी त्याचे कौतुक केले व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. त्यात आता पत्नी पूजा पबरी हिनेही भावनिक पोस्ट लिहिली आहे..Why Chateshwar Pujara Retire? चेतेश्वर पुजाराने अचानक निवृत्ती का घेतली? समोर आली दोन मोठी कारणं.'वर्तमानात राहा, कारण वर्तमान हीच परमसत्ता दिलेली अनमोल देणगी आहे' – भगवद्गीतेतील हा मूलमंत्र तू अनेक दिवसांपासून जगत आलायस. पुढच्या टप्प्यातही हा मंत्र तुला मार्गदर्शक ठरो, हीच इच्छा!तुझ्या पहिल्या प्रेमाला, तुझ्या आवडीला आणि ज्याच्यावर तू जीव ओवाळून टाकलास त्या खेळाला तू निरोप देतो आहेस, पण मला अभिमान आहे की तू नेहमी स्वतःचं सर्वस्व दिलंस आणि हा खेळ शांत, सन्माननीय पद्धतीने खेळलास,'असे पूजा लिहिते. .Dream11 ची माघार, मग टीम इंडियाचा स्पॉन्सर कोण? Toyota सह तगडी कंपनी शर्यतीत; आशिया चषकापूर्वी BCCI ला लागणार लॉटरी?.तिने पुढे लिहिले की, क्रिकेटबद्दल काहीच माहिती नसताना फक्त तुझ्या नजरेतून तुला आणि या खेळाला पाहत मी त्याच्यावर प्रेम करू लागले. तुझा प्रवास माझ्यासाठी एक धडाच आहे. तुझ्या करिअरमधले चढ-उतार एकत्र अनुभवता आले, यासाठी मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. मैदानावर तुझ्यासाठी चिअर करणं, तुझ्या अढळ शिस्तीच्या सवयी पाळणं, आणि कधी-कधी एखाद्या सामन्यापूर्वी किंवा मालिकेआधी आलेली ती हलकीशी धाकधूक – हे सगळं आता मला नक्कीच खूप मिस होणार आहे. .क्रिकेटला प्राधान्य देण्यासाठी जे सण-उत्सव आणि क्षण गमावले, त्याची भर आता एकत्र येऊन काढूया, असे ती लिहिते. १५ वर्षांच्या कारकीर्दित पुजारने कसोटीत १९ शतकं व ३५ अर्धशतकं झळकावली आणि भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये तो आठवा आहे..