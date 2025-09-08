Chris Gayle: 'माझा पंजाब किंग्स संघात अपमान झाला!', गेलने खळबळजनक दावा करताना IPL सोडण्याचं खरं कारणही सांगितलं

ख्रिस गेलने पंजाब किंग्समध्ये अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप केला आहे. त्याने सांगितले की, त्याला योग्यप्रकारे वागवण्यात आले नाही आणि त्यामुळे त्याला निराशा वाटली. अनिल कुंबळे आणि केएल राहुलसोबतच्या चर्चेनंतर त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली..वेस्ट इंडिजचा स्फोटक फलंदाज ख्रिस गेलने अनेक वर्षे आयपीएलही गाजवले. कोलकाता नाईट रायडर्सकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात करणारा गेल २०११ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात दाखल झाला. त्यानंतर मात्र त्याने आयपीएल त्याच्या फलंदाजीने दणाणून सोडले होते. त्याची बंगळुरू संघात विराट कोहली आणि एबी डिव्हिलियर्ससोबतची जोडी जमली. पण २०१७ आयपीएलनंतर बंगळुरूने त्याला करारमुक्त केले. त्यामुळे २०१८ आयपीएलमध्ये गेलला पंजाब किंग्सने २ कोटी रुपयांना खरेदी केले. .Chris Gayle: बापरे! चक्क समुद्रात लॅपटॉप घेऊन गेला गेल अन् वैतागून कामंच केलं बंद; Video तुफान व्हायरल.पंजाब संघाकडून तो त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील शेवटचे चार हंगाम खेळला. २०२१ चा हंगाम सुरू असतानाच त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली होती. पंजाबसाठी तो ४१ सामने खेळला, ज्यात त्याने १३३९ धावा केल्या. त्यावेळी कोरोनामुळे खेळाडू बायोबबलमध्ये होते, तसेच प्रेक्षकांशिवाय सामने खेळवले जात होते.दरम्यान, गेलच्या त्याच्या आयपीएलमधील शेवटाबाबत भाष्य केरताना खळबळजनक दावा केला आहे. त्याने म्हटले की पंजाब किंग्समध्ये त्याला योग्यप्रकारे वागवण्यात आले नाही. त्यामुळे त्याला निराशाही आली होती. त्या संघात त्याला अपमानास्पद वाटत असल्याचे त्याने सांगितले..शुभंकर मिश्रा यांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना गेल म्हणाला, 'माझे आयपीएल वेळेच्या आधीच संपले. मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो. पंजाब संघात माझा अपमान झाला. एक वरिष्ठ खेळाडू, ज्याने लीगमध्ये मोठे योगदान गिले आहे, फ्रँचायझीचेही मूल्य वाढवून दिले आहे, असा खेळाडू मी असतानाही मला योग्य प्रकारे वागवण्यात आले नाही. हे अपमानास्पद होते आणि ते माझ्याशी लहान मुलासारखं वागले.''मला असं वाटत होतं की संपूर्ण इमारत माझ्या खांद्यावर आहे. माझ्या आयुष्यात तेव्हा मला पहिल्यांदा निराशा वाटू लागली होती. त्यामुळे लोक जेव्हा डिप्रेशनबद्दल बोलतात, तेव्हा मी त्यांना थोडफार समजू शकतो. कारण माझ्यासाठी तो अनुभव सोपा नव्हता.'.गेलने त्यावेळी पंजाबचा मुख्य प्रशिक्षक अनिल कुंबळेचीही चर्चा केल्याचे सांगितले, तसेच तेव्हा तो रडल्याचेही त्याने सांगितले. तो म्हणाला, 'मला माहित आहे की आपण हे आपलं काम आहे, असं म्हणतो. पण त्या परिस्थितीत फक्त पैसा महत्त्वाचा नव्हता. त्यावेळी तुम्हाला पैशाची गरज नसते, तुमचे मानसिक आरोग्य पैशापेक्षा जास्त महत्त्वाचे असते.''मी अनिल कुंबळेलाही फोन केला आणि म्हणालो, मी सोडून जातोय. कारण त्यावेळी वर्ल्ड कपही होता आणि आम्ही बायो-बबलमध्ये होतो, त्यामुळे बाहेरही पडता येत नव्हतं. खूप मानसिक गोंधळ होत होता, खचून गेल्यासारखं वाटत होतं. मुंबई इंडियन्सविरुद्धचा सामना खेळल्यानंतर मी स्वत:ला सांगितलं, 'याला काहीही अर्थ नाही, मी इथे राहून स्वत:च जास्त नुकसान करतोय. शांत राहणं जास्त योग्य आहे.'.तो घाबरला अन् गोंधळला! विआन मुल्डरवर लाराचा ४०० धावांचा विक्रम न मोडल्याने Chris Gayle भडकला.गेलने पुढे सांगितले, 'मी जेव्हा अनिल कुंबळेला चर्चा करण्यासाठी फोन केला, तेव्हा मी खरंच रडायलाही लागलो होतो. कारण मला खरंच वाईट वाटत होतं. मी रडत होतो आणि मी अनिल कुंबळेवर आणि सर्व गोष्टी ज्याप्रमाणे झाल्या, त्यावर नाराज होतो. मी त्याला इतकंच म्हणालो की ऐक थँक यू.''त्यावेळी केएल राहुल कर्णधार होता. त्याने मला फोन केला आणि म्हणाला, ख्रिस तुला माहित आहे तू पुढचा सामना खेळणार आहेस. त्यावेळी मी त्याला म्हणालो, तू माझं ऐक मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. त्यानंतर मी माझी बॅग पॅक केली आणि मी निघून आलो.'गेलने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत १४२ सामन्यात ६ शतके आणि २१ अर्धशतकांसह ४९६५ धावा केल्या. त्याने ३५७ षटकार मारले, तर ४०४ चौकार मारले..FAQs१. ख्रिस गेलने पंजाब किंग्स का सोडला?➤ ख्रिस गेलच्या मते त्याला संघात अपमानास्पद वागणूक मिळाली आणि मानसिक खचामुळे त्याने माघार घेतली.(Why did Chris Gayle leave Punjab Kings?)२. ख्रिस गेलने अनिल कुंबळेबद्दल काय सांगितले?➤ गेलने सांगितले की कुंबळेशी चर्चा करताना तो रडल्यासारखा झाला होता आणि निराशाही व्यक्त केली.(What did Chris Gayle say about Anil Kumble?)३. केएल राहुलने त्यावेळी काय भूमिका घेतली?➤ केएल राहुलने गेलला पुढच्या सामन्यासाठी खेळण्याची संधी देण्याची ऑफर दिली होती, पण गेलने नकार दिला.(What was KL Rahul’s response to Gayle’s decision?)४. गेलने आयपीएलमध्ये किती धावा केल्या आहेत?➤ त्याने १४२ सामन्यात ४९६५ धावा, ६ शतके आणि २१ अर्धशतके केली आहेत.(How many runs has Chris Gayle scored in the IPL?)५. पंजाब किंग्सकडून खेळताना गेलने किती सामने खेळले?➤ गेलने पंजाबसाठी ४१ सामने खेळले आणि १३३९ धावा केल्या.(How many matches did Chris Gayle play for Punjab Kings?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.