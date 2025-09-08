Cricket

Chris Gayle: 'माझा पंजाब किंग्स संघात अपमान झाला!', गेलने खळबळजनक दावा करताना IPL सोडण्याचं खरं कारणही सांगितलं

Chris Gayle says disrespected at Punjab Kings: ख्रिस गेलने आयपीएलमध्ये त्याच्या कारकिर्दीत अनेक विक्रम केले, परंतु पंजाब किंग्समध्ये त्याला अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा दावा केला आहे.
Summary

  • ख्रिस गेलने पंजाब किंग्समध्ये अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप केला आहे.

  • त्याने सांगितले की, त्याला योग्यप्रकारे वागवण्यात आले नाही आणि त्यामुळे त्याला निराशा वाटली.

  • अनिल कुंबळे आणि केएल राहुलसोबतच्या चर्चेनंतर त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली.

