T20I Record: क्रोएशियाच्या २३ वर्षीय फलंदाजाचा अविश्वसनीय वर्ल्ड रेकॉर्ड; IPL सोडा पठ्ठ्याने ३ सामन्यांत जगाचे लक्ष वेधले

Connor Carroll created a historic T20I world record: क्रोएशियाचा सलामीवीर कॉनर कॅरोल याने पुन्हा एकदा आपल्या बॅटने धुमाकूळ घालत ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय विश्वविक्रम रचला आहे. आपल्या तिसऱ्या ट्वेंटी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ७४ धावा करणाऱ्या या २३ वर्षीय खेळाडूने, ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिल्या तीन डावांमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विश्वविक्रम मोडला आहे. आपल्या पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये अविश्वसनीय २९५ धावा करून त्याने फ्रान्सच्या गुस्ताव मॅककिऑनला ( Gustav McKeon) मागे टाकले आहे, ज्याच्या नावावर यापूर्वी २८६ धावा होत्या. .फ्रान्सविरुद्ध पुरुष ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप प्रादेशिक युरोप पात्रता फेरी 'अ' मधील पहिल्या सामन्यात त्याने क्रोएशिया संघाकडून पदार्पण केले. २०९ धावांचा अयशस्वी पाठलाग करताना त्याने अवघ्या ३४ चेंडूंमध्ये ७१ धावांची वेगवान खेळी करून आपल्या संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांना मिळून १० चेंडूंत १२ धावा करता आल्या..स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या पुढील सामन्यात त्याने आपला तोच अप्रतिम फॉर्म कायम ठेवला आणि १० षटकार व १३ चौकारांच्या जोरावर ७२ चेंडूंमध्ये १५० धावा केल्या. क्रोएशियाच्या इतर चार फलंदाजांनी मिळून ४८ चेंडूंमध्ये केवळ ४१ धावा केल्या आणि संघाने १९९/२ अशी धावसंख्या उभारली. स्वित्झर्लंड संघ १६ धावांनी लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला..बलाढ्य जर्सी संघाविरुद्ध कॅरोलच्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात क्रोएशियन गोलंदाजीची कसोटी लागली. जर्सीने २८०/३ अशी मोठी धावसंख्या उभारली असताना, कॅरोलला स्वतःला गोलंदाजी करताना संघर्ष करावा लागला आणि त्याने आपल्या चार षटकांत ६३ धावा दिल्या. पण धावांचा पाठलाग करताना त्याने ३१ चेंडूंमध्ये ९ षटकार व तीन चौकारांसह ७४ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. सलग तिसऱ्या सामन्यात आपल्या संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. पण, उर्वरित फलंदाजांकडून साथ न मिळाल्याने क्रोएशियाचा संघ अखेरीस १७१ धावांवर सर्वबाद झाला..या अविश्वसनीय तीन सामन्यांच्या कामगिरीनंतर कॅरोलची धावसंख्या २९५ इतकी झाली. त्याने १४७.५० च्या सरासरीने आणि २१५.३२ च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटने या धावा कुटल्या. तो गेल्या दोन वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियन ग्रेड क्रिकेटचा एक महत्त्वाचा खेळाडू राहिला आहे, आणि अगदी अलीकडे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलियाच्या सेकंड इलेव्हन संघाकडूनही खेळला होता.