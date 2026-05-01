Video Viral : तुला जमिनीवर लोळवेन...! IPL 2026 गाजवणाऱ्या खेळाडूची चाहत्याला धमकी, Mumbai Indians च्या मॅचनंतर काय घडलं?

Why Klaasen threatened fan after Mumbai Indians match? सनरायझर्स हैदराबाद संघाच्या मधल्या फळीतील फलंदाज हेनरिच क्लासन याने भारतीय चाहत्याला मारण्याची धमकी देणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तो चाहता क्लासन व त्याच्या कुटुंबियांचा परवानगीशिवाय फोटो काढत होता. क्लासनने त्याला सर्वप्रथम प्रेमाने समजावले, तरीही चाहत्याने कॅमेरा बंद न केल्याने फलंदाजाचा पारा चढला. 'आता जर तू कॅमेरा बंद केला नाहीस, तर तुला जमिनीवर लोळवेन,' असा दम ३४ वर्षीय क्लासनने त्या चाहत्याला दिला. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ हंगामात पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखालील संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या क्लासनने सुरुवातीला त्या चाहत्याला रेकॉर्डिंग थांबवण्याचा इशारा दिला. क्लासन आणि त्याच्या कुटुंबाचे चित्रीकरण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या चाहत्याला ताकीद दिल्यानंतर तो फलंदाजाला फार काही बोलू शकला नाही. मात्र, आयपीएलच्या १९व्या पर्वात क्लासन आणि त्याच्या संघाने केलेल्या कामगिरीबद्दल त्याने त्यांचे कौतुक केले..तथापि, सकाळ डिजिटलला या व्हिडिओची सत्यता किंवा ही घटना नेमकी कोणत्या वेळी घडली, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता आलेली नाही. पण, सोशल मीडियाच्या दाव्यानुसार मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यानंतरचा हा व्हिडीओ असल्याची चर्चा आहे..क्लासन: माझं नीट ऐक, असं करू नको. मी तुम्हाला नाही म्हटलं. कृपया निघून जा.चाहता: तुमचा संघ खूप छान खेळतोय.क्लासन: खूप खूप धन्यवाद, पण फोटो काढू नको. जर मी मागे वळलो आणि तू माझ्या कुटुंबाचा व माझा फोटो काढला, तर मी वचन देतो की आम्ही जमिनीवर लोळवेन.मागे वळून निघून जा.मात्र, त्या चाहत्याने रेकॉर्डिंग थांबवले नाही आणि क्लासनचा संयम आणखीच सुटला. तो यष्टीरक्षक-फलंदाज त्या चाहत्याच्या जवळ गेला आणि त्याने पुन्हा एकदा कडक शब्दांत ताकीद दिली."बॉस, माझं नीट ऐक. हे थांबव. मी तुला फोटो काढू नको असे बजावले आहे. हे माझं कुटुंब आहे. त्यामुळे तुमचा कॅमेरा बाजूला ठेव," असे क्लासन म्हणाला. .दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात क्लासनने २४४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ३० चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ६५ धावांची मॅच विनिंग खेळी केली होती. त्याने आयपीएलच्या या पर्वात ९ सामन्यांत १५७.४१ च्या स्ट्राईक रेटने ४१४ धावा केल्या आहेत आणि ऑरैंज कॅपच्या शर्यतीत तो अभिषेक शर्मा ( ४२५) याच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.