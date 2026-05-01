Cricket

Video Viral : तुला जमिनीवर लोळवेन...! IPL 2026 गाजवणाऱ्या खेळाडूची चाहत्याला धमकी, Mumbai Indians च्या मॅचनंतर काय घडलं?

Heinrich Klaasen fan altercation IPL 2026 full video: सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा फलंदाज वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यानंतर एका भारतीय चाहत्यासोबत त्याचा वाद झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. क्लासेन संतापला आणि त्याने त्या चाहत्याला आक्रमक शब्दांत इशारा दिला.
Heinrich Klaasen sparks controversy after threatening a fan

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Klaasen threatened fan after Mumbai Indians match? सनरायझर्स हैदराबाद संघाच्या मधल्या फळीतील फलंदाज हेनरिच क्लासन याने भारतीय चाहत्याला मारण्याची धमकी देणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तो चाहता क्लासन व त्याच्या कुटुंबियांचा परवानगीशिवाय फोटो काढत होता. क्लासनने त्याला सर्वप्रथम प्रेमाने समजावले, तरीही चाहत्याने कॅमेरा बंद न केल्याने फलंदाजाचा पारा चढला. 'आता जर तू कॅमेरा बंद केला नाहीस, तर तुला जमिनीवर लोळवेन,' असा दम ३४ वर्षीय क्लासनने त्या चाहत्याला दिला.

