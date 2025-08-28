१ चेंडू २२ धावा! RCB च्या स्टार फलंदाजाने घडवला इतिहास, पण अशी टुकार गोलंदाजी करणारा गोलंदाज कोण ते पाहा...

CPL 2025 मधील SLK वि. GAW सामन्यात ओशेन थॉमसने विक्रमी खराब षटक टाकले.GAW चा अष्टपैलू रोमारिओ शेफर्डने एका चेंडूत २२ धावा काढून इतिहास रचला.थॉमसने नो-बॉल आणि वाईडमुळे गफलत केली व शेफर्डने सलग तीन षटकार ठोकले..Oshane Thomas worst bowling CPL 2025 : कॅरिबियन प्रीमियर लीग (CPL)मध्ये चुरशीचे सामने पाहायला मिळत आहेत. सर्व संघ प्रतिष्ठेच्या या T20 लीगचे विजेतेपद पटकावण्यासाठी झुंज देत आहेत. २०२५ हंगामातील १३व्या सामन्यात सेंट लुसिया किंग्स (SLK) आणि गयाना अॅमेझॉन वॉरियर्स (GAW) यांच्यातल्या लढतीत अचंबित करणारा प्रसंग घडला. .या सामन्यात GAW कडून खेळणाऱ्या रोमारिओ शेफर्डने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जगभरातील सर्वात स्फोटक अष्टपैलूंपैकी एक असलेला शेफर्ड, RCB च्या पहिल्यावहिल्या IPL विजेतेपदाचा अविभाज्य भाग ठरला होता. CPL च्या सामन्यात त्याने इतिहास घडवला; मात्र त्यासाठी ओशेन थॉमसला मोठी किंमत चुकवावी लागली..Asia Cup 2025: शुभमन गिल आशिया चषक खेळणार का? ब्लड रिपोर्ट समोर आला, सध्या तो कुठेय?.प्रथम फलंदाजीला आलेल्या वॉरियर्सला रोखण्यासाठी किंग्सचा गोलंदाज ओशाने थॉमस १५ वे षटक फेकायला आला. पण, ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील हे सर्वात खराब षटकांपैकी एक ठरले. पहिल्या दोन चेंडूंत ४ धावा दिल्यानंतर ओशानेची लय बिघडली आणि त्यानंतर शेफर्डने हात साफ केले. तिसरा व चौथा चेंडू त्याने अनुक्रमे नो बॉल व वाईड फेकला. त्यानंतर फ्री हिटसाठीचे पुढील दोन्ही चेंडू नो बॉल फेकले आणि त्यावर शेफर्डने सलग दोन षटकार खेचले. सलग तिसरा षटकार खेचून शेफर्डने १ चेंडूंत २२ धावा जोडल्या..आयपीएल २०१९ व २०२० मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या ओशाने थॉसम हा एका चेंडूंत २० हून अधिक धावा देणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. तेच दुसरीकडे रोमारिओ शेफर्ड हा एका चेंडूंत तीन षटकार खेचणारा जगातील पहिला फलंदाज ठरला. शेफर्ड ३४ चेंडूंत ५ चौकार व ७ षटकारांसह ७३ धावांवर नाबाद राहिला आणि त्याने संघाला ६ बाद २०२ धावांपर्यंत पोहोचवले. ओशानेने एका चेंडूंत २२ धावा दिल्या असल्या तरी त्याने त्या षटकार ३३ धावा दिल्या. .किंग्सने १८.१ षटकांत ६ बाद २०३ धावा करून विजय मिळवला. टीम सेइफर्ट ( ३७) व जॉन्सन चार्ल्स ( १३) यांना चांगली सुरुवात करता आली नाही. एसकीम ऑगस्टे याने ३५ चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ७३ धावांची वादळी खेळी केली. टीम डेव्हिडने १५ चेंडूंत २५ धावा करताना विजयात हारभार लावला. .'माझ्या निवृत्तीने, कोणाचं आयुष्य सुधारणार आहे?'; Mohammed Shami चा संतापजनक प्रश्न; म्हणाला, मी कोणाच्या मार्गातील दगड... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.