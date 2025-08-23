४६ वर्ष, १४८ दिवस...! या वयात Imran Tahir चा वर्ल्ड रेकॉर्ड; मोडले T20 तील अनेक विक्रम

Imran Tahir 46 years 148 days T20 world record : वय हा फक्त एक आकडा आहे, हे इम्रान ताहीरने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. वयाच्या ४६ व्या वर्षीही इम्रान ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवतोय आणि भारतीय रोहित शर्मा व विराट कोहलीच्या वयावरून चर्चा रंगवत आहेत. इम्रानने कॅरेबियन प्रीमिअर लीगमध्ये ( CPL 2025) मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. गयाना अॅमेझॉन वॉरियर्सकडून खेळणाऱ्या ताहीरने अँटिग्वा अँड बार्बुडा फॅलकन्सविरुद्ध २१ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि संघाला ८३ धावांनी विजय मिळवून दिला. या कामगिरीसह ताहीरने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली..वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करताना ३ बाद २११ धावा केल्या. शे होपने ८२ व शिमरोन हेटमायरने ६३ धावांची फटकेबाजी केली. त्यानंतर ताहीरच्या भन्नाट गोलंदाजीने फॅलकन्सला गुडघे टेकायला भाग पाडले. त्याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये रेकॉर्ड ब्रेकींग गोलंदाजी केली..इम्रान ताहीरने या सामन्यात २१ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि चाळीशी ओलांडल्यानंतर ट्वेंटी-२० एका डावात पाच विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. शिवाय तो ट्वेंटी-२०त कर्णधार म्हणून पाच विकेट्स घेणारा तो सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला.. त्याचे वय आता ४६ वर्ष व १४८ दिवस आहेत. यापूर्वी हा विक्रम मलावीचा कर्णधार मोझ्झाम अली बैगच्या नावावर होता. त्याने सप्टेंबर २०२४ मध्ये ३९ वर्षांचा असताना कॅमेरून विरुद्ध पाच विकेट्स घेतल्या होत्या..Virender Sehwag ने सांगितला किस्सा! ग्रेग चॅपेल यांच्यासोबत झालेला जोरदार वाद; राहुल द्रविडने मध्यस्थी केली नसती तर... .ताहीर हा ट्वेंटी-२०त एकाच सामन्यात पाच विकेट्स घेणारा दुसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. २०२२ मध्ये तोमाकानूटे रिटावा याने फिजीविरुद्ध १९ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. तो ४६ दिवस व २९९ दिवसांचा होता. ट्वेंटी-२०त पाचवेळा पाच विकेट्स घेणाऱ्या विक्रमात त्याने शाहीन आफ्रिदी, लसिथ मलिंगा व भुवनेश्वर कुमार यांच्याशी बरोबरी केली..इम्रान ताहीरने ४३६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५५४ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये तो राशिद खान, ड्वेन ब्राव्हो व सुनील नरीन यांच्यानंतर चौथ्या क्रमांकावर आहे. वयाची चाळीशी ओलांडल्यानंतर त्याने २०० ट्वेंटी-२० सामन्यांत २६६ विकेट्स घेतल्या. .Team India : रोहित शर्मा कॅप्टन, यशस्वी जैस्वालची एन्ट्री ! Shubman Gill ला विश्रांती; भारतीय संघात पुन्हा बदल दिसणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.