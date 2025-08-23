Cricket

४६ वर्ष, १४८ दिवस...! या वयात Imran Tahir चा वर्ल्ड रेकॉर्ड; मोडले T20 तील अनेक विक्रम

Imran Tahir T20 milestone : इम्रान ताहिरने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की वय हे फक्त एक आकडा आहे. तब्बल ४६ वर्षे १४८ दिवस वय असताना त्याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली.
Imran Tahir 46 years 148 days T20 world record : वय हा फक्त एक आकडा आहे, हे इम्रान ताहीरने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. वयाच्या ४६ व्या वर्षीही इम्रान ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवतोय आणि भारतीय रोहित शर्मा व विराट कोहलीच्या वयावरून चर्चा रंगवत आहेत. इम्रानने कॅरेबियन प्रीमिअर लीगमध्ये ( CPL 2025) मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. गयाना अॅमेझॉन वॉरियर्सकडून खेळणाऱ्या ताहीरने अँटिग्वा अँड बार्बुडा फॅलकन्सविरुद्ध २१ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि संघाला ८३ धावांनी विजय मिळवून दिला. या कामगिरीसह ताहीरने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली.

