Australia Cricket: खेळपट्टी तयारीत लुडबुड नसणार; आर्थिक फटका बसल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन मंडळाचा पवित्रा

मेलबर्न : कोणताही देश असो, कसोटी सामन्यांसाठी तयार करण्यात येणारी खेळपट्टी चर्चेचा केंद्रबिंदू असते; परंतु यापुढे खेळपट्टी तयार करण्यात लुडबुड करायची नाही, सर्व जबाबदारी स्थानिक क्युरेटवर द्यायची आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याचा पवित्रा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने घेतला आहे..या वेळी ॲशेस मालिका ऑस्ट्रेलियाने सहजपणे जिंकली; परंतु पर्थ आणि मेलबर्न येथील सुमार खेळपट्ट्यांवरून जोरदार टीका झाली होती. चांगले क्रिकेट होण्यासाठी कशी खेळपट्टी असावी, याची चांगली जाण स्थानिक क्युरेटर्सना असते, त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा, अशी भूमिका क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने घेतली आहे..पर्थ आणि मेलबर्न येथील ॲशेस कसोटी सामने सुमार खेळपट्ट्यांमुळे दोन दिवसांत संपले. परिणामी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला दीड कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलरच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले होते. क्रिकेटमधून होणाऱ्या व्यवसायासाठी हा तोट्याचा प्रकार आहे, असे नाराजी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे सीईओ टॉड ग्रीन यांनी सांगितले..एका क्युरेटरचे सर्व खेळपट्ट्यांवर लक्षऑस्ट्रेलियाचे पिटर रॉच म्हणतात, इंग्लंडमध्ये एक प्रमुख क्युरेटर असतो, तो सर्व ठिकाणच्या खेळपट्ट्यांच्या तयारीवर लक्ष ठेवतो. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेतही तसेच घडते, कारण तेथील माती आणि हवामान सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीचे असते; परंतु ऑस्ट्रेलियात परिस्थितीत ठिकाणांनुसार बदलले, त्यामुळे एकच प्रमुख क्युरेटर हा विचार लागू होत नाही.